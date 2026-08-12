https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/manilada-yagislarin-ardindan-cop-krizi-nehirler-tonlarca-atikla-doldu-1107945566.html

Manila'da yağışların ardından çöp krizi: Nehirler 500 ton atıkla doldu, görüntüler korkuttu

Manila'da yağışların ardından çöp krizi: Nehirler 500 ton atıkla doldu, görüntüler korkuttu

Sputnik Türkiye

Filipinler'in başkenti Manila'da bir haftadır etkili olan muson yağmurları, nehir ve körfezlere tonlarca çöp taşınmasına yol açarken, işçiler çöp nehirlerinde yüzerek toplamaya çalışıyor.

2026-08-12T13:35+0300

2026-08-12T13:35+0300

2026-08-12T13:53+0300

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manila

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ferdinand marcos jr

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Başkent bölgesinde etkili olan şiddetli güneybatı muson yağışlarının ardından nehirlerde plastik ve diğer atıklardan oluşan yoğun birikintiler oluştu. Paranaque kentinde, Baclaran Kilisesi yakınındaki nehirde biriken çöplerin temizlenmesi için ekipler görevlendirildi.Muson yağmurları ve seller, su yollarına ve körfezden kıyılara en az 500 ton çöp ve atık yığılmasına sebep oldu. Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr. da 12 Ağustos'ta başkent bölgesindeki temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Pasay kentindeki Diokno Pompa İstasyonu'nu ziyaret eden Marcos, atıkların su yollarını ve taşkın kontrol altyapısını tıkadığını belirterek durumu "kritik" olarak tanımladı.Marcos, "Buna bakın. Size kritik görünmüyor mu? Bana öyle görünüyor" ifadelerini kullanırken, yaşananların 'çöp krizi' olarak adlandırılmasına ise daha temkinli yaklaştı. Bayındırlık Bakanı Vince Dizon ise başkentteki durumu "çöp krizi" olarak nitelendirdi.Cumhurbaşkanı, pompa istasyonlarının çalışmasının büyük miktarda atık nedeniyle aksadığını belirterek, çöplerin yalnızca çevredeki yerleşimlerden gelmediğini, Manila Körfezi'nden de taşındığını söyledi. Yüksek gelgit ve sel sularının atıkların pompa istasyonlarının çevresinde birikmesine katkıda bulunduğu belirtildi.Marcos, suyun pompalama tesislerine ulaşmadan önce çöplerden arındırılması için çalışmalar yürütüldüğünü, ancak atıkların su yollarına girmeye devam etmesi halinde daha önce temizlenen kanalların yeniden tıkanabileceğini söyledi.Filipinler yönetimi, taşkın riskini azaltmak amacıyla nehir, kanal ve su yollarında tarama çalışmalarını da sürdürüyor. "Oplan Kontra Baha" adı verilen program kapsamında yürütülen çalışmalarla su akışının iyileştirilmesi ve sel baskınlarının azaltılması hedefleniyor.Çöp depolama kriziAncak Marcos'a göre altyapı çalışmalarının tek başına yeterli olması mümkün değil. Cumhurbaşkanı, su yollarının temizlenmesinin ardından yeniden çöple dolmasının önlenmesi için atıkların uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi sorununa da müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.Marcos ayrıca uzun vadeli çözüm olarak atıktan enerji üretimi programını gündeme getirdi. Hükümetin, çöplerin depolama alanlarına gönderilen miktarını azaltmayı ve atıklardan elektrik üretmeyi hedefleyen sistemin teknik çalışmalarını tamamladığı belirtildi.Yetkililer, günlerdir süren şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel baskınlarıyla mücadele ederken, Manila'nın su yollarında biriken atıkların hem çevre hem de kentin taşkın kontrol altyapısı açısından yeni bir sorun oluşturduğunu ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kolombiyadaki-depremde-enkazdan-gelen-fisilti-bebegin-kurtarilmasini-sagladi-1107936626.html

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