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Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’a gidecek: Görüşme başlıkları neler?
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’a gidecek: Görüşme başlıkları neler?
Sputnik Türkiye
Dışişleri kaynaklarına göre bakan Hakan Fidan, 13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde Mısır’ı ziyaret edecek. Görüşmelerde askeri, ekonomik, ticari, siyasi anlaşmalar... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kaynaklara göre, Fidan’ın ziyaret kapsamında ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde:ABD-İran ve bölgesel meselelerGörüşmelerde gündemde olacak diğer konular ise kaynaklar tarafından şöyle sıralandı:
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hakan fidan, mısır, türkiye
hakan fidan, mısır, türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’a gidecek: Görüşme başlıkları neler?

12:52 12.08.2026
© Mustafa HatipoğluHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Mustafa Hatipoğlu
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Dışişleri kaynaklarına göre bakan Hakan Fidan, 13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde Mısır’ı ziyaret edecek. Görüşmelerde askeri, ekonomik, ticari, siyasi anlaşmalar ile müzakereleri devam eden anlaşmalar görüşülecek.
Kaynaklara göre, Fidan’ın ziyaret kapsamında ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde:
Türkiye-Mısır ilişkilerini siyasi, ekonomik, ticari ve askeri boyutlar başta olmak üzere kapsamlı şekilde ele alması,
Müzakereleri devam eden anlaşmaların güncel durumunu gözden geçirmesi,
İkili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması yönündeki ortak hedef doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra iş çevreleri arasında temasların yoğunlaştırılmasına ve karşılıklı yatırımların teşvikine yönelik iradeyi teyit etmesi bekleniyor.

ABD-İran ve bölgesel meseleler

Görüşmelerde gündemde olacak diğer konular ise kaynaklar tarafından şöyle sıralandı:
Bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla, bölgesel sahiplenme ve ortak sorumluluk anlayışı temelinde ele alınmasının ve bu doğrultudaki müşterek gayretlerin önemine dikkat çekmesi,
Bu kapsamda, gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi çok taraflı platformların çatısı altında ortak çabaların sürdürülmesi konusundaki kararlılığı vurgulaması,
ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı’nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik faaliyetlerin desteklendiğini; ayrıca, Mısır’ın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yapıcı girişimlerinin takdirle karşılandığını belirtmesi,
Gazze’de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkat çekmesi,
Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunması,
İsrail'in, Filistin’e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel istikrar bakımından doğurduğu riskleri ele alması ve uluslararası toplumun söz konusu gelişmeler karşısında daha güçlü bir tutum sergilemesini teminen atılabilecek adımlara ilişkin istişarede bulunması,
Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş teatisi yapması,
Libya’nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini esas alan bir anlayışla, ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etmesi; ayrıca, Mısır’la bu konuda süregelen yakın istişare ve temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirmesi,
Doğu Akdeniz’de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi, bölgesel refah ve iş birliği imkanlarının güçlendirilmesi bakımından iki ülkenin üstlenebilecekleri roller ve sunabilecekleri katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunması,
Sudan’ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik Türkiye’nin açık desteğinin altını çizmesi, Sudan’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını teminen diyaloğun ve diplomatik çabaların önemine bir kez daha dikkat çekmesi öngörülmektedir.
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