Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’a gidecek: Görüşme başlıkları neler?

Bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla, bölgesel sahiplenme ve ortak sorumluluk anlayışı temelinde ele alınmasının ve bu doğrultudaki müşterek gayretlerin önemine dikkat çekmesi, Bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla, bölgesel sahiplenme ve ortak sorumluluk anlayışı temelinde ele alınmasının ve bu doğrultudaki müşterek gayretlerin önemine dikkat çekmesi,

Bu kapsamda, gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi çok taraflı platformların çatısı altında ortak çabaların sürdürülmesi konusundaki kararlılığı vurgulaması, Bu kapsamda, gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi çok taraflı platformların çatısı altında ortak çabaların sürdürülmesi konusundaki kararlılığı vurgulaması,

ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı’nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik faaliyetlerin desteklendiğini; ayrıca, Mısır’ın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yapıcı girişimlerinin takdirle karşılandığını belirtmesi, ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı’nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik faaliyetlerin desteklendiğini; ayrıca, Mısır’ın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yapıcı girişimlerinin takdirle karşılandığını belirtmesi,

Gazze’de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkat çekmesi, Gazze’de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkat çekmesi,

Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunması, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunması,

İsrail'in, Filistin’e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel istikrar bakımından doğurduğu riskleri ele alması ve uluslararası toplumun söz konusu gelişmeler karşısında daha güçlü bir tutum sergilemesini teminen atılabilecek adımlara ilişkin istişarede bulunması, İsrail'in, Filistin’e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel istikrar bakımından doğurduğu riskleri ele alması ve uluslararası toplumun söz konusu gelişmeler karşısında daha güçlü bir tutum sergilemesini teminen atılabilecek adımlara ilişkin istişarede bulunması,

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş teatisi yapması, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş teatisi yapması,

Libya’nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini esas alan bir anlayışla, ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etmesi; ayrıca, Mısır’la bu konuda süregelen yakın istişare ve temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Libya’nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini esas alan bir anlayışla, ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etmesi; ayrıca, Mısır’la bu konuda süregelen yakın istişare ve temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirmesi,

Doğu Akdeniz’de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi, bölgesel refah ve iş birliği imkanlarının güçlendirilmesi bakımından iki ülkenin üstlenebilecekleri roller ve sunabilecekleri katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunması, Doğu Akdeniz’de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi, bölgesel refah ve iş birliği imkanlarının güçlendirilmesi bakımından iki ülkenin üstlenebilecekleri roller ve sunabilecekleri katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunması,