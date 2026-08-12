https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1107932660.html

Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin gerçekleştireceği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatın başlamasına günler kala Kore Yarımadası'nın doğu açıklarına balistik... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T04:00+0300

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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyıları açıklarına bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Fırlatma, Pyongyang'ın uzun süredir karşı çıktığı Seul-Washington ortak askeri tatbikatlarının başlamasına kısa süre kala gerçekleşti.Güney Kore ve Japonya savunma yetkilileri, füzenin yaklaşık 700 kilometre uçtuğunu bildirirken, iki ülke de fırlatmaya tepki göstererek Kuzey Kore'yi kınadı.Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi, Kuzey Kore'nin 6 Ağustos'taki önceki füze denemesinin ardından yeni bir balistik füze fırlatması gerçekleştirmesinden duyduğu endişe nedeniyle acil toplantı düzenledi.Kuzey Kore yönetiminden füze fırlatmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Japonya Savunma Bakanlığı'nın X platformundan yaptığı açıklamaya göre füze, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) dışında denize düştü. Füzenin yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/zimbabvede-feribot-faciasi-15-kisi-hayatini-kaybetti-1107932517.html

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