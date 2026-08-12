https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1107932660.html
Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin gerçekleştireceği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatın başlamasına günler kala Kore Yarımadası'nın doğu açıklarına balistik... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T04:00+0300
2026-08-12T04:00+0300
2026-08-12T04:00+0300
dünya
asya & pasifik
kuzey kore
güney kore
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102203626_0:45:1000:607_1920x0_80_0_0_79af09229701312046a75137248dd383.jpg
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyıları açıklarına bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Fırlatma, Pyongyang'ın uzun süredir karşı çıktığı Seul-Washington ortak askeri tatbikatlarının başlamasına kısa süre kala gerçekleşti.Güney Kore ve Japonya savunma yetkilileri, füzenin yaklaşık 700 kilometre uçtuğunu bildirirken, iki ülke de fırlatmaya tepki göstererek Kuzey Kore'yi kınadı.Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi, Kuzey Kore'nin 6 Ağustos'taki önceki füze denemesinin ardından yeni bir balistik füze fırlatması gerçekleştirmesinden duyduğu endişe nedeniyle acil toplantı düzenledi.Kuzey Kore yönetiminden füze fırlatmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Japonya Savunma Bakanlığı'nın X platformundan yaptığı açıklamaya göre füze, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) dışında denize düştü. Füzenin yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/zimbabvede-feribot-faciasi-15-kisi-hayatini-kaybetti-1107932517.html
kuzey kore
güney kore
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102203626_65:0:933:651_1920x0_80_0_0_8abf56610cb83983eb75f0a5612ead92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, japonya
asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, japonya
Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin gerçekleştireceği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatın başlamasına günler kala Kore Yarımadası'nın doğu açıklarına balistik füze fırlattı. Füzenin yaklaşık 700 kilometre mesafe katettiği bildirildi.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyıları açıklarına bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Fırlatma, Pyongyang'ın uzun süredir karşı çıktığı Seul-Washington ortak askeri tatbikatlarının başlamasına kısa süre kala gerçekleşti.
Güney Kore ve Japonya savunma yetkilileri, füzenin yaklaşık 700 kilometre uçtuğunu bildirirken, iki ülke de fırlatmaya tepki göstererek Kuzey Kore'yi kınadı.
Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi, Kuzey Kore'nin 6 Ağustos'taki önceki füze denemesinin ardından yeni bir balistik füze fırlatması gerçekleştirmesinden duyduğu endişe nedeniyle acil toplantı düzenledi.
Kuzey Kore yönetiminden füze fırlatmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Japonya Savunma Bakanlığı'nın X platformundan yaptığı açıklamaya göre füze, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) dışında denize düştü. Füzenin yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştığı belirtildi.