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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kuresel-borsalar-veri-bekliyor-piyasalarda-kritik-bekleyis-1107934062.html
Küresel borsalar veri bekliyor: Piyasalarda kriti̇k bekleyi̇ş
Küresel borsalar veri bekliyor: Piyasalarda kriti̇k bekleyi̇ş
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalar, açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli bir seyir izliyor. Asya borsalarında karışık bir tablo öne çıkarken, ABD ve Avrupa... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T07:43+0300
2026-08-12T07:43+0300
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Küresel borsalar, ABD'den gelecek temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesinde pozisyon almaktan kaçınarak beklemeye geçti. Çarşamba sabahında Asya-Pasifik piyasalarında endeksler farklı yönlerde hareket ederken, ABD vadeli endekslerinde yatay, Avrupa vadelilerinde ise hafif satış ağırlıklı bir seyir gözleniyor.Piyasaların kaderini belirleyecek olan ABD enflasyon verisi, Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Tüketici fiyatlarının temmuzda yüzde 0,1 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e gerilemesi bekleniyor. Açıklanacak rakamlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonbahar dönemindeki faiz yol haritasına dair belirleyici sinyaller verecek.Asya'da karışık seyir ve füze gerilimiAsya borsalarında tek yönlü bir hareket görülmüyor. Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 civarında artıdayken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi tatil dönüşünde yataya yakın seyrediyor. Çin ana kara piyasalarında sınırlı yükselişler kaydedilirken Hong Kong tarafında satış baskısı hissediliyor.Bölgede enflasyon beklenirken, Kuzey Kore tarafından Kore Yarımadası'nın doğusuna fırlatılan balistik füze jeopolitik risk başlıklarına bir yenisini ekledi. Wall Street tarafında ise S&amp;P 500, Nasdaq ve Dow Jones endekslerinin salı gününü kayıpla kapatmasının ardından yeni günde ABD endeks vadelileri yatay-pozitif bir duruş sergiliyor.Petrolün 90 dolara yaklaşması FED beklentilerini sertleştirdiBrent petrol varil fiyatının yüzde 0,8'e yakın artışla 89,60 dolar seviyesine kadar yükselip 90 dolar sınırına dayanması, borsa hesaplarını bozdu. Orta Doğu'daki gerilimler ve kritik deniz ticaret yollarına yönelik endişelerle tırmanan enerji fiyatları, enflasyonun dirençli kalabileceği beklentisini güçlendiriyor.Söz konusu yükseliş, geçen hafta açıklanan zayıf ABD istihdam verileri sonrası zayıflayan faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Yüksek seyreden petrol maliyetleri ve artan tahvil faizlerinin, küresel borsalar ile teknoloji hisseleri üzerinde yeni bir baskı oluşturmasından endişe ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/akaryakit-fiyatlari-guncellendi-benzin-ve-motorin-kac-tl-1107933884.html
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merkez bankası, fed, asya-pasifik, asya, abd, s&p 500

Küresel borsalar veri bekliyor: Piyasalarda kriti̇k bekleyi̇ş

07:43 12.08.2026
© İHAPakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı.
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Küresel piyasalar, açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli bir seyir izliyor. Asya borsalarında karışık bir tablo öne çıkarken, ABD ve Avrupa vadelileri yataya yakın seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatının 90 dolara yaklaşması da piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. İşte kritik veri öncesi piyasalardaki son durum.
Küresel borsalar, ABD'den gelecek temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesinde pozisyon almaktan kaçınarak beklemeye geçti. Çarşamba sabahında Asya-Pasifik piyasalarında endeksler farklı yönlerde hareket ederken, ABD vadeli endekslerinde yatay, Avrupa vadelilerinde ise hafif satış ağırlıklı bir seyir gözleniyor.
Piyasaların kaderini belirleyecek olan ABD enflasyon verisi, Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Tüketici fiyatlarının temmuzda yüzde 0,1 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e gerilemesi bekleniyor. Açıklanacak rakamlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonbahar dönemindeki faiz yol haritasına dair belirleyici sinyaller verecek.

Asya'da karışık seyir ve füze gerilimi

Asya borsalarında tek yönlü bir hareket görülmüyor. Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 civarında artıdayken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi tatil dönüşünde yataya yakın seyrediyor. Çin ana kara piyasalarında sınırlı yükselişler kaydedilirken Hong Kong tarafında satış baskısı hissediliyor.
Bölgede enflasyon beklenirken, Kuzey Kore tarafından Kore Yarımadası'nın doğusuna fırlatılan balistik füze jeopolitik risk başlıklarına bir yenisini ekledi. Wall Street tarafında ise S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endekslerinin salı gününü kayıpla kapatmasının ardından yeni günde ABD endeks vadelileri yatay-pozitif bir duruş sergiliyor.

Petrolün 90 dolara yaklaşması FED beklentilerini sertleştirdi

Brent petrol varil fiyatının yüzde 0,8'e yakın artışla 89,60 dolar seviyesine kadar yükselip 90 dolar sınırına dayanması, borsa hesaplarını bozdu. Orta Doğu'daki gerilimler ve kritik deniz ticaret yollarına yönelik endişelerle tırmanan enerji fiyatları, enflasyonun dirençli kalabileceği beklentisini güçlendiriyor.
Söz konusu yükseliş, geçen hafta açıklanan zayıf ABD istihdam verileri sonrası zayıflayan faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Yüksek seyreden petrol maliyetleri ve artan tahvil faizlerinin, küresel borsalar ile teknoloji hisseleri üzerinde yeni bir baskı oluşturmasından endişe ediliyor.
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