https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/kolombiyadaki-74-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-169a-yukseldi-1107924567.html

Kolombiya'daki 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 169'a yükseldi

Kolombiya'daki 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 169'a yükseldi

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da medyana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Depremde 700'den fazla kişi yaralanırken, 2 bin 700 kişi... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T16:57+0300

2026-08-11T16:57+0300

2026-08-11T16:57+0300

dünya

kolombiya

venezuela

cali

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Kolombiya Başkentler Birliğinden (Asocapitales) yapılan açıklamada, ülkede dün meydana gelen depremin ardından can kaybının 169'a yükseldiği, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.Ulusal basında yer alan haberlere göre, depremden en fazla etkilenen Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kentler arasında en fazla can kaybı 60 kişiyle Pereira'da kaydedildi.Depremin ardından 2 bin 700 kişi için kayıp başvurusu yapılırken, enkaz ve hasarlı bölgelerde devam eden çalışmalar nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.Cali'de yollar çöktü, 10 hastane hizmet veremiyorÜlkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirildi. Bogota ve Medellin'den arama kurtarma ekipleri, çalışmalara destek olmak üzere bölgeye sevk edildi.Quibdo ve Manizales kentlerinde ise deprem nedeniyle su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintiler yaşandı.Cali'de sokağa çıkma yasağıCali Belediye Başkanı Alejandro Eder, güvenlik ve yağma olaylarının önlenmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Eder, kararın acil durum ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını daha güvenli ve hızlı şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.Deprem çevre ülkelerde de hissedildiABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu olduğunu bildirdi.7,4 büyüklüğündeki deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.Venezuela merkezli Telesur'un haberine göre, deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı. Bir katedral ile bir havalimanının da depremden hasar gördüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/son-dakikaa-deprem-haberleri-kolombiyada-74-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1107899843.html

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kolombiya, venezuela, cali, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)