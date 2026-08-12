https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kolombiyada-depremde-hayatini-kaybedenler-icin-3-gunluk-ulusal-yas-ilan-edildi-1107950931.html

Kolombiya'da depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Kolombiya'da depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T16:20+0300

2026-08-12T16:20+0300

2026-08-12T16:20+0300

dünya

kolombiya

abelardo de la espriella

deprem

ulusal yas

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Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın deprem felaketinin ardından kararname imzaladığı bildirildi. Kararnameyle depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.Yas süresince ülke genelindeki kamu binalarında ve Kolombiya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde ulusal bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.Hükümet açıklamasında, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenirken, felaketten etkilenenlerle dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.Açıklamada, "Kolombiya hükümeti, Kolombiya halkı adına, 10 Ağustos 2026'da ülke topraklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntüsünü ifade ediyor ve yas tutanların aileleri ile dostlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtiyor" ifadelerine yer verildi.Arama kurtarma çalışmaları sürüyorKolombiya Cumhurbaşkanı De la Espriella da sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.De la Espriella, kurtarma ekipleri ve arama köpeklerinin kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.Cumhurbaşkanı ayrıca Pereira kentinde 30 yaşındaki Daniela Andrea Largo Sanchez'in 7 saatlik arama çalışmasının ardından enkazdan sağ çıkarıldığını açıkladı.De la Espriella, kurtarma çalışmalarının daha fazla kişinin sağ bulunarak ailelerine kavuşması umuduyla sürdüğünü belirtti.Depremde can kaybı 230'u aştıKolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 230'u geçtiği bildirildi.Depremin ardından ülkenin farklı bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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kolombiya, abelardo de la espriella, deprem, ulusal yas