https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kolombiyada-amerika-kitasinin-en-buyuk-depremlerinden-biri-can-kaybi-254e-yukseldi-1107943557.html

Kolombiya'da Amerika kıtasının en büyük depremlerinden biri: Can kaybı 254'e yükseldi

Kolombiya'da Amerika kıtasının en büyük depremlerinden biri: Can kaybı 254'e yükseldi

Sputnik Türkiye

10 Ağustos Pazartesi günü Kolombiya'nın batısını vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 254'e yükseldi. Pereira ve Cali başta olmak üzere büyük yıkıma yol... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T13:06+0300

2026-08-12T13:06+0300

2026-08-12T13:06+0300

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Kolombiya'da 10 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki şiddetli deprem, ülkenin batı kesiminde devasa bir yıkıma yol açtı. Ülkenin kahve üretim bölgesini doğrudan hedef alan felaket; çok sayıda apartman, müstakil ev, okul ve sağlık merkezini yerle bir etti. Reuters'ın yerel yetkililerden derlediği son verilere göre salı günü itibarıyla felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 254'e yükseldi.Gelen son bilgilere göre can kayıpları belirli kentlerde yoğunlaşmış durumda. Kahve üretiminin kalbi konumundaki Pereira kentinde 101 kişi, ülkenin en büyük üçüncü şehri olan Cali'de ise 95 kişi hayatını kaybetti. Deprem felaketi, Kolombiya'nın son yüzyılda tanıklık ettiği en yıkıcı sarsıntı olarak kayıtlara geçti. İletişim hatlarındaki kopukluklar nedeniyle henüz ulaşılamayan bölgeler bulunuyor; bu durum yetkililerin can kaybı sayısının daha da artabileceği yönündeki endişelerini güçlendiriyor.Sessizlik çağrısı ve enkaz üzerinde umut nöbetiBölgede zamana karşı yürütülen arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kurtarma ekipleri iş makineleri, vinçler ve yer yer çıplak elleriyle göçük altındaki vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Zaman zaman verilen komutlarla enkaz üstünde tam sessizlik sağlanıyor ve göçük altından gelebilecek en ufak bir ses dinleniyor. Enkaz altından canlı çıkarılan her bir kazazede, çevrede umutla bekleyen kalabalık tarafından alkışlarla karşılanıyor.Sarsıntının ardından bölgede 100'den fazla artçı deprem kaydedildi. Devam eden artçı sarsıntılar ve binalardaki ağır hasarlar nedeniyle halk, evlerine girmekten çekiniyor. Binlerce vatandaş geceyi parklarda ve açık alanlarda geçirirken, kentlerde bulunan spor salonları ve kamu binaları geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü.Kriz bölgelerinde güvenlik önlemleri ve ulaşım engeliFelaketin en ağır darbeyi vurduğu kentlerden biri olan Cali'de morg kapasitesinin dolduğu açıklandı. Şehirde oluşabilecek asayiş sorunlarını ve olası yağma olaylarını engellemek adına gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.Depremin merkez üssüne yakın bir konumda yer alan Pasifik kıyısındaki Choco bölgesinde ise tablo daha da ağır. Bölgedeki birçok yerleşim yeri halen elektrik, içme suyu ve temel altyapı hizmetlerinden yoksun durumda. Yoğun ormanlık alanlarda ve ulaşımı güç coğrafyalarda yaşamını sürdüren yerli topluluklara yardım ulaştırılması büyük zorluklarla yürütülüyor. Kapanan kara yolları ve kesilen iletişim ağları, kurtarma ekiplerinin ilerleyişini yavaşlatıyor.Hükümetten ekonomik destek sözü ve geciken yardımlara tepkiDeprem felaketi, 7 Ağustos'ta göreve başlayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yemin töreninden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Göreve hızlı bir kriz yönetimiyle başlayan De la Espriella, afet bölgelerini bizzat ziyaret ederek evlerini kaybeden depremzedelere ekonomik destek sağlanacağını duyurdu.Buna karşın, özellikle dış dünyayla bağı kopan Choco bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinden hükümet yardımının geciktiğine yönelik tepkiler yükseliyor. İletişim altyapısının tamamen çökmesi sebebiyle felaketin gerçek boyutunun ve kesin bilançosunun ancak önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/izmir-karaburun-aciklarinda-deprem-1107938574.html

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