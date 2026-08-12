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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/izmir-karaburun-aciklarinda-deprem-1107938574.html
İzmir Karaburun açıklarında deprem
İzmir Karaburun açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.30'da İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde sarsıntı... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
deprem
deprem
deprem son dakika
i̇zmir
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İzmir Karaburun açıklarında deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında 3.7 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu.Depremin yerin 12.37 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
i̇zmir
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deprem, deprem, deprem son dakika, i̇zmir, karaburun

İzmir Karaburun açıklarında deprem

12:22 12.08.2026
© FotoğrafSuriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Fotoğraf
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.30'da İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir Karaburun açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında 3.7 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin yerin 12.37 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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