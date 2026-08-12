https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/izmir-karaburun-aciklarinda-deprem-1107938574.html
İzmir Karaburun açıklarında deprem
İzmir Karaburun açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.30'da İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde sarsıntı... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T12:22+0300
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İzmir Karaburun açıklarında deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında 3.7 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu.Depremin yerin 12.37 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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deprem, deprem, deprem son dakika, i̇zmir, karaburun
İzmir Karaburun açıklarında deprem
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.30'da İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir Karaburun açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında 3.7 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin yerin 12.37 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.