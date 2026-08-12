https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/istanbul-valiliginden-kritik-uyari-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1107939458.html
İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: İstanbul'da fırtına bekleniyor
İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: İstanbul'da fırtına bekleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T12:49+0300
2026-08-12T12:49+0300
2026-08-12T12:55+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
fırtına
sağanak yağış uyarısı
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İstanbul Valiliği, yarın kentte kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek uyardı. İstanbul'da yarın sabah ve öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Fırtına şeklinde esmesi bekleniyorValilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.Sağanak yağış geliyorKentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu aktarılan açıklamada, yarın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-iki-ile-sel-alarmi-marmara-ve-egede-siddetli-ruzgar--1107932931.html
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i̇stanbul valiliği, fırtına, sağanak yağış uyarısı
i̇stanbul valiliği, fırtına, sağanak yağış uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: İstanbul'da fırtına bekleniyor
12:49 12.08.2026 (güncellendi: 12:55 12.08.2026)
İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı.
İstanbul Valiliği, yarın kentte kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek uyardı. İstanbul'da yarın sabah ve öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Kentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu aktarılan açıklamada, yarın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.