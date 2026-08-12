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İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: İstanbul'da fırtına bekleniyor
İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: İstanbul'da fırtına bekleniyor
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İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul valiliği
fırtına
sağanak yağış uyarısı
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İstanbul Valiliği, yarın kentte kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek uyardı. İstanbul'da yarın sabah ve öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Fırtına şeklinde esmesi bekleniyorValilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.Sağanak yağış geliyorKentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu aktarılan açıklamada, yarın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-iki-ile-sel-alarmi-marmara-ve-egede-siddetli-ruzgar--1107932931.html
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i̇stanbul valiliği, fırtına, sağanak yağış uyarısı
i̇stanbul valiliği, fırtına, sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: İstanbul'da fırtına bekleniyor

12:49 12.08.2026 (güncellendi: 12:55 12.08.2026)
© AA / Murat Şengülİstanbul fırtına
İstanbul fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA / Murat Şengül
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İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı.
İstanbul Valiliği, yarın kentte kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek uyardı. İstanbul'da yarın sabah ve öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Sağanak yağış geliyor

Kentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu aktarılan açıklamada, yarın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
İstanbul yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İki ile sel alarmı, Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar
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