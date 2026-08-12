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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/iranli-komutan-abdnin-ulkeye-karadan-saldiracagi-iddialarini-hayal-urunu-olarak-nitelendirdi-1107944482.html
İranlı komutan, ABD'nin ülkeye karadan saldıracağı iddialarını 'hayal ürünü' olarak nitelendirdi
İranlı komutan, ABD'nin ülkeye karadan saldıracağı iddialarını 'hayal ürünü' olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
İran Sınır Muhafızları Komutanı, ABD'nin İran'a kara saldırısı düzenleyeceği yönündeki iddiaların 'hayal ürünü' olduğunu savundu. Komutan, İran sınırlarının... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T13:13+0300
2026-08-12T13:13+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
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İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan, ABD'nin İran'a kara saldırısı düzenlemeye hazırlandığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.Tasnim Haber Ajansına konuşan Cavidan, böyle bir saldırı ihtimalinin bulunmadığını savunarak bu yöndeki açıklamaların "çoğunlukla hayal ürünü" olduğunu söyledi. Cavidan, düşmanların benzer iddiaları geçmişte de birçok kez dile getirdiğini belirterek, "Düşmanların hareketleri ülkenin otoritesini ve güvenliğini asla sarsamaz" ifadelerini kullandı.'Sınır muhafızları herhangi bir saldırıya tam hazırlıklı'ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşa da değinen Cavidan, saldırılarda çok sayıda İranlı komutan ve generalin öldüğünü ancak İran silahlı kuvvetlerinin otoritesi, yapısı ve operasyonel kapasitesinin zarar görmediğini iddia etti.İranlı komutan, sınır muhafızlarının olası saldırılara karşı "tam hazırlıklı" olduğunu belirterek ülke sınırlarının güvenli ve istikrarlı olduğunu savundu. Cavidan, sınır muhafızlarının İran topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğini ifade etti.İran'a güneyden kara saldırısı iddiaları gündeme gelmiştiABD'nin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlattığı dönemde, İran'ın güneyindeki köprü ve geçitler dahil sivil altyapının hedef alındığına ilişkin haberler uluslararası basında yer almıştı. Söz konusu saldırıların İran'a güneyden olası bir kara saldırısına zemin hazırlamayı amaçladığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.ABD Başkanı Donald Trump da daha önce İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminallerinden Hark Adası'nı "ele geçirmek" istediğini ifade etmişti. ABD, 17 Haziran'da imzalanan mutabakata rağmen 8 Temmuz'da İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/pakistanli-yetkililer-abd-ve-iran-ateskesi-uzatma-konusunda-anlasti-1107938462.html
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abd, i̇ran
abd, i̇ran

İranlı komutan, ABD'nin ülkeye karadan saldıracağı iddialarını 'hayal ürünü' olarak nitelendirdi

13:13 12.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD ve İran
ABD ve İran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Sınır Muhafızları Komutanı, ABD'nin İran'a kara saldırısı düzenleyeceği yönündeki iddiaların 'hayal ürünü' olduğunu savundu. Komutan, İran sınırlarının güvenli olduğunu ve sınır muhafızlarının olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu açıkladı.
İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan, ABD'nin İran'a kara saldırısı düzenlemeye hazırlandığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Tasnim Haber Ajansına konuşan Cavidan, böyle bir saldırı ihtimalinin bulunmadığını savunarak bu yöndeki açıklamaların "çoğunlukla hayal ürünü" olduğunu söyledi. Cavidan, düşmanların benzer iddiaları geçmişte de birçok kez dile getirdiğini belirterek, "Düşmanların hareketleri ülkenin otoritesini ve güvenliğini asla sarsamaz" ifadelerini kullandı.

'Sınır muhafızları herhangi bir saldırıya tam hazırlıklı'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşa da değinen Cavidan, saldırılarda çok sayıda İranlı komutan ve generalin öldüğünü ancak İran silahlı kuvvetlerinin otoritesi, yapısı ve operasyonel kapasitesinin zarar görmediğini iddia etti.
İranlı komutan, sınır muhafızlarının olası saldırılara karşı "tam hazırlıklı" olduğunu belirterek ülke sınırlarının güvenli ve istikrarlı olduğunu savundu. Cavidan, sınır muhafızlarının İran topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğini ifade etti.

İran'a güneyden kara saldırısı iddiaları gündeme gelmişti

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlattığı dönemde, İran'ın güneyindeki köprü ve geçitler dahil sivil altyapının hedef alındığına ilişkin haberler uluslararası basında yer almıştı. Söz konusu saldırıların İran'a güneyden olası bir kara saldırısına zemin hazırlamayı amaçladığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.
ABD Başkanı Donald Trump da daha önce İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminallerinden Hark Adası'nı "ele geçirmek" istediğini ifade etmişti. ABD, 17 Haziran'da imzalanan mutabakata rağmen 8 Temmuz'da İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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