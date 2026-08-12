Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/amerikan-basinindan-iddia-ortadogudaki-abd-buyukelcilikleri-iskelet-kadroya-mi-geciyor-1107952820.html
Amerikan basınından iddia: Ortadoğu'daki ABD büyükelçilikleri 'iskelet kadro'ya mı geçiyor?
Amerikan basınından iddia: Ortadoğu'daki ABD büyükelçilikleri 'iskelet kadro'ya mı geçiyor?
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığının, Ortadoğu'daki ABD büyükelçiliklerinden, az sayıda personelle faaliyetlerini sürdürme planları hazırlamalarını istediği öne sürüldü. Bir diplomat eşi ‘Dönmeyeceğimizin farkında değildik’ dedi.
2026-08-12T17:11+0300
2026-08-12T17:11+0300
dünya
abd
cnn
amerika
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/08/1059674710_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_724de36a6b1ef4284045a9f33a759bb7.jpg
Amerika merkezli CNN'in haberine göre ismi verilmeyen kaynaklar, Ortadoğu'daki görev yerlerinden çekilen personele, giderek artan oranda görev sürelerini kısaltma seçeneğinin sunulduğunu ileri sürdü.Kaynaklar, Bakanlığın, bölgedeki büyükelçiliklerinden sahada az sayıda personelle faaliyetlerini sürdürmeye yönelik planlar hazırlamalarını istediğini iddia etti.'Hiç dönmeyeceğimizin farkında değildik'Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, konuya ilişkin CNN'e yaptığı açıklamada, Bakanlığın "sahadaki koşullara göre her diplomatik misyondaki güvenlik ve personel durumunu sürekli olarak gözden geçirdiğini ve personel sayısını bunlara uygun şekilde ayarladığını" söyledi.İsmi verilmeyen bir diplomat eşi, ailesiyle "farklı konutlar arasında oradan oraya koşturduğunu" belirterek "Mart ayında evimizi terk ettiğimizde, 6 ay içinde değil, aslında hiç geri dönemeyeceğimizin farkında değildik" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/yalovada-f-16-egitim-ucagi-dustu-1107949021.html
abd
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/08/1059674710_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_153f75dd3b0229da639884aba0e1b26a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, cnn, amerika, haberler
abd, cnn, amerika, haberler

Amerikan basınından iddia: Ortadoğu'daki ABD büyükelçilikleri 'iskelet kadro'ya mı geçiyor?

17:11 12.08.2026
© AAABD'nin Irak Büyükelçiliği,
ABD'nin Irak Büyükelçiliği, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığının, Ortadoğu'daki ABD büyükelçiliklerinden, az sayıda personelle faaliyetlerini sürdürme planları hazırlamalarını istediği öne sürüldü. Basına konuşan bir diplomat eşi ‘Dönmeyeceğimizin farkında değildik’ dedi.
Amerika merkezli CNN'in haberine göre ismi verilmeyen kaynaklar, Ortadoğu'daki görev yerlerinden çekilen personele, giderek artan oranda görev sürelerini kısaltma seçeneğinin sunulduğunu ileri sürdü.
Kaynaklar, Bakanlığın, bölgedeki büyükelçiliklerinden sahada az sayıda personelle faaliyetlerini sürdürmeye yönelik planlar hazırlamalarını istediğini iddia etti.
Konuya ilişkin planların henüz kesinleşmediğini belirten kaynaklar, belirlenecek planların personel sayısı azaltılmış tüm büyükelçiliklerde uygulanıp uygulanmayacağının da belirsiz olduğunu söyledi.

'Hiç dönmeyeceğimizin farkında değildik'

Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, konuya ilişkin CNN'e yaptığı açıklamada, Bakanlığın "sahadaki koşullara göre her diplomatik misyondaki güvenlik ve personel durumunu sürekli olarak gözden geçirdiğini ve personel sayısını bunlara uygun şekilde ayarladığını" söyledi.
İsmi verilmeyen bir diplomat eşi, ailesiyle "farklı konutlar arasında oradan oraya koşturduğunu" belirterek "Mart ayında evimizi terk ettiğimizde, 6 ay içinde değil, aslında hiç geri dönemeyeceğimizin farkında değildik" ifadesini kullandı.
MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri Kuzey Kıbrıs'a konuşlandırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
TÜRKİYE
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü: MSB'den ilk açıklama geldi
15:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала