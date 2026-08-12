Erdoğan: Netanyahu ne yaparsa yapsın başarılı olamayacak
18:11 12.08.2026 (güncellendi: 19:14 12.08.2026)
© Doğukan KeskinkılıçErdoğan-Abbas
© Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaosa ve yeni çatışmalar ile Filistin’i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda başarılı olamayacaklar" dedi. Mescid-i Aksa ile ilgili ise "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlara yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız" şeklinde konuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısında açıklamalarından satır başları şöyle:
"Soykırımcı Netanyahu hükümeti, tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs’teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor.
İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız
Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacaklar.
Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecektir. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız.
Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız.
⚡️⚡️Erdoğan: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız pic.twitter.com/C9DEQicHvA— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2026
Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen İsrail yönetimi uzlaşmaz tavrını sürdürüyor.
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarMahmud Abbas, Recep Tayyip Erdoğan
Mahmud Abbas, Recep Tayyip Erdoğan
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
'Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum'
"İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor.
BM verilerine göre sadece 2026’da yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 Filistinli yerlerinden edildi, 100’e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
Buna karşın Filistin halkı dimdik ayaktadır. Egemen Filistin davletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.
Filistin’e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Filistin’e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Yakın zamanda yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin Filistin halkının birlik ve beraberliğini güçlendirmesine katkı sağlamasını umuyorum.
Abbas: Tehcire karşıyız
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, "Halkımız bağımsızlığına, hürriyetine kavuşana kadar desteklerinizi beklemekteyiz. Bölgede de istikrar ve barış sağlanmasını temenni ediyoruz" dedi ve ekledi:
Şu ana kadar bir ateşkes sağlandı gibi ancak henüz insani yardımlar (Gazze'ye) giriş yapmadı. İmar konusunda da anlaşma yapılmıştı. Biz 2803 sayılı kararın uygulanmasını istemekteyiz. Filistin'in meşru egemenliğinin bir an önce Gazze'ye dönmesini istemekteyiz. Gazze bölgesi, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve diyoruz ki 'Gazze'de bir devlet olamaz, Gazzesiz de bir devlet olamaz.
Abbas, "Topraklarımızda dimdik durmaktayız, tehcire karşıyız" diyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu teyit eden 2334 sayılı kararında da bunun vurgulandığına işaret etti.
Abbas, 28 Kasım'da Filistin'de düzenlenecek milletvekili seçimlerine büyük önem verdiklerini söyleyerek, "Burada tabii ki hem yasama seçimleri hem de başkanlık seçimi yapılması söz konusu olacaktır." diye konuştu.