https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/erdogan-netanyahu-ne-yaparsa-yapsin-basarili-olamayacak-1107955948.html

Erdoğan: Netanyahu ne yaparsa yapsın başarılı olamayacak

Erdoğan: Netanyahu ne yaparsa yapsın başarılı olamayacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaosa ve yeni çatışmalar ile Filistin’i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T18:11+0300

2026-08-12T18:11+0300

2026-08-12T19:14+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

benyamin netanyahu

mahmud abbas

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısında açıklamalarından satır başları şöyle: 'Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum'Abbas: Tehcire karşıyızFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, "Halkımız bağımsızlığına, hürriyetine kavuşana kadar desteklerinizi beklemekteyiz. Bölgede de istikrar ve barış sağlanmasını temenni ediyoruz" dedi ve ekledi: Abbas, "Topraklarımızda dimdik durmaktayız, tehcire karşıyız" diyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu teyit eden 2334 sayılı kararında da bunun vurgulandığına işaret etti.Abbas, 28 Kasım'da Filistin'de düzenlenecek milletvekili seçimlerine büyük önem verdiklerini söyleyerek, "Burada tabii ki hem yasama seçimleri hem de başkanlık seçimi yapılması söz konusu olacaktır." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/mhp-lideri-bahceliden-cerceve-yasa-aciklamasi-kaybedecek-vaktimiz-yok--1107955401.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu, mahmud abbas