https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ingilterede-ilac-testlerinde-hayvan-kullanimini-azaltmak-icin-mini-insan-organlari-uretilecek-1107937801.html

İngiltere'de ilaç testlerinde hayvan kullanımını azaltmak için mini insan organları üretilecek

İngiltere'de ilaç testlerinde hayvan kullanımını azaltmak için mini insan organları üretilecek

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bilim insanları, ilaçların insan vücudundaki etkilerini daha doğru değerlendirmek ve hayvan deneylerini azaltmak amacıyla NHS hastalarından alınan... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T11:36+0300

2026-08-12T11:36+0300

2026-08-12T11:36+0300

sağlik

i̇ngiltere

i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

cambridge

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İngiltere'deki bilim insanları, hastalıklara ve ilaçlara verilen tepkileri daha doğru şekilde incelemek amacıyla NHS hastalarından alınan hücrelerden mini insan organları olarak bilinen "organoidler" üretecek.Cambridge'de yürütülecek proje kapsamında, farklı hastaların dokularından elde edilen organoidlerle hastalıkların kişiler arasında nasıl farklılaştığı araştırılacak. Böylece belirli bir hastada hangi tedavinin daha etkili olabileceğinin belirlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.Proje, İngiltere Tıbbi Araştırma Konseyi (MRC) tarafından sağlanan 20 milyon sterlinlik fonla yürütülecek. Araştırmacılar ayrıca akademisyenler ve ilaç şirketlerinin kullanımına sunulmak üzere standartlaştırılmış ve doğrulanmış organoidlerden oluşan bir kütüphane oluşturacak.'Fare bize hangi tedavinin işe yaradığını söyleyemez'Cambridge Kök Hücre Enstitüsü'nden klinik profesör Matthias Zilbauer, insan hastalıklarının bazılarının hayvanlarda hiç görülmediğini veya insanlardan farklı şekilde ortaya çıktığını belirtti.Zilbauer, ilaç geliştirme sürecinde doğrudan insan dokularından elde edilen modellerin kullanılmasının hangi tedavilerin hangi hastalarda işe yaradığını belirlemeye yardımcı olabileceğini ifade ederek, "Bir fare bize bunu söyleyemez" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, bir milimetreden küçük organoidlerin bile gerçek organ ve dokuların temel özelliklerini taklit edebildiğini, hastalıkların etkilerini ve ilaçlara verilen tepkileri yansıtabildiğini belirtiyor. Hastalıklı insan dokularından geliştirilen mini organlar sayesinde yeni ilaç adaylarının hastalığa bağlı değişimleri tersine çevirip çevirmediği daha erken aşamada test edilebilecek.İlaçların yüzde 90'ından fazlası insan deneylerinde başarısız oluyorHayvan deneylerini geçen ilaçların yüzde 90'dan fazlasının daha sonra insanlar üzerinde yapılan klinik deneylerde başarısız olduğu belirtiliyor.İngiltere'deki proje, hayvan deneylerinin azaltılmasını amaçlayan hükümet planının bir parçası olarak yürütülecek. Bu kapsamda organoidlerin yanı sıra organ-on-a-chip sistemleri ve yapay zeka gibi yeni yaklaşım yöntemlerinden yararlanılması planlanıyor.İngiltere'de 2025 yılında bilimsel araştırmalar kapsamında canlı hayvanlar üzerinde 2,54 milyon işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin yüzde 90'dan fazlasında fare, sıçan, balık ve kuşlar kullanıldı.İlk hedef bağırsak hastalıkları olacakBilim insanları kalp dokusundan elde edilen ve atan hücrelerden elektriksel aktivite gösteren beyin hücrelerine kadar farklı organoid türleri geliştirecek.Cambridge'deki ekip ise çalışmalarına ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi iltihaplı bağırsak hastalıkları için organoidler geliştirerek başlayacak. Diğer ekipler ise kanser tedavilerini geliştirmek amacıyla tümör modelleri ve nörolojik hastalıkları araştırmak için beyin organoidleri üzerinde çalışacak.

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i̇ngiltere

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i̇ngiltere, i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), cambridge