https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ebola-salgini-durmuyor-can-kaybi-2-bini-asti-1107916990.html
Ebola salgını durmuyor: Can kaybı 2 bini aştı
Ebola salgını durmuyor: Can kaybı 2 bini aştı
Sputnik Türkiye
Kongo’da hızla yayılan Ebola salgınında doğrulanmış vakalar arasındaki can kaybı 2 bini geçti. Son verilere göre ülkede 4 bin 381 vaka tespit edilirken salgın... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T12:51+0300
2026-08-11T12:51+0300
2026-08-11T12:51+0300
sağlik
kongo
dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
can kaybı
salgın
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Kongo’da 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgını yaklaşık üç ay içinde ülkenin karşı karşıya kaldığı en ağır salgınlardan birine dönüştü. Çatışmalar, kötü yol koşulları ve sağlık çalışanlarının ödeme sorunları nedeniyle işi bırakması, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor.Gece saatlerinde yayımlanan son verilere göre 4 bin 381 doğrulanmış vaka kaydedildi ve bunların 2 bin 11’i hayatını kaybetti. Ayrıca 704 hasta hastanede tedavi ve izolasyon altında tutuluyor.Salgının yayılma hızındaki artış ise dikkat çekiyor. İlk bin ölümün kaydedilmesi yaklaşık dokuz hafta sürerken, sonraki 1000 can kaybı yalnızca yaklaşık üç haftada gerçekleşti.Salgın mücadeleden daha hızlı ilerliyorKongo’daki salgın, 2014-2016 yıllarında Batı Afrika’da 28 binden fazla vaka ve 11 binden fazla ölüme yol açan salgının ardından tarihin ikinci büyük Ebola salgını konumuna geldi.Salgından etkilenen beş bölgede müdahale çalışmaları genişletilse de yardım ekipleri hastalığın yayılma hızına yetişmekte zorlanıyor. Çok sayıda sağlık çalışanının salgının ilanından bu yana ödeme alamadıkları gerekçesiyle işi bırakması da müdahaleyi aksatıyor. Yeni vakaların büyük bölümünün takip edilen temaslıların dışında ortaya çıkması ise yayılımın izlenmesini güçleştiriyor.Mevcut salgına nadir görülen Bundibugyo Ebola virüsü neden oluyor. Bu virüse karşı onaylanmış aşı veya tedavi bulunmazken, salgının merkez üssü Ituri’de klinik çalışmalar başlatıldı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının resmi olarak tespit edilmesinden aylar önce, muhtemelen şubat ayında başladığını açıkladı. İlk vakaların bir bölümünün sıtma ve tifo olarak değerlendirildiği, başlangıçtaki testlerin ise Ebola’nın daha yaygın türüne yönelik yapıldığı belirtildi.İlk kez 1976’da bugünkü Kongo sınırları içindeki Ebola Nehri yakınlarında tespit edilen virüs, ülkede daha önce çok sayıda salgına yol açtı. Mevcut salgın, Kongo’nun karşı karşıya kaldığı 17’nci ve bugüne kadarki en büyük Ebola salgını oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tip-2-diyabette-yas-dengesi-degisiyor-en-hizli-artis-genc-kadinlarda-1107891196.html
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kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, can kaybı, salgın
kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, can kaybı, salgın
Ebola salgını durmuyor: Can kaybı 2 bini aştı
Kongo’da hızla yayılan Ebola salgınında doğrulanmış vakalar arasındaki can kaybı 2 bini geçti. Son verilere göre ülkede 4 bin 381 vaka tespit edilirken salgın, kayıtlardaki en hızlı büyüyen Ebola salgını haline geldi.
Kongo’da 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgını yaklaşık üç ay içinde ülkenin karşı karşıya kaldığı en ağır salgınlardan birine dönüştü. Çatışmalar, kötü yol koşulları ve sağlık çalışanlarının ödeme sorunları nedeniyle işi bırakması, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor.
Gece saatlerinde yayımlanan son verilere göre 4 bin 381 doğrulanmış vaka kaydedildi ve bunların 2 bin 11’i hayatını kaybetti. Ayrıca 704 hasta hastanede tedavi ve izolasyon altında tutuluyor.
Salgının yayılma hızındaki artış ise dikkat çekiyor. İlk bin ölümün kaydedilmesi yaklaşık dokuz hafta sürerken, sonraki 1000 can kaybı yalnızca yaklaşık üç haftada gerçekleşti.
Salgın mücadeleden daha hızlı ilerliyor
Kongo’daki salgın, 2014-2016 yıllarında Batı Afrika’da 28 binden fazla vaka ve 11 binden fazla ölüme yol açan salgının ardından tarihin ikinci büyük Ebola salgını konumuna geldi.
Salgından etkilenen beş bölgede müdahale çalışmaları genişletilse de yardım ekipleri hastalığın yayılma hızına yetişmekte zorlanıyor. Çok sayıda sağlık çalışanının salgının ilanından bu yana ödeme alamadıkları gerekçesiyle işi bırakması da müdahaleyi aksatıyor. Yeni vakaların büyük bölümünün takip edilen temaslıların dışında ortaya çıkması ise yayılımın izlenmesini güçleştiriyor.
Mevcut salgına nadir görülen Bundibugyo Ebola virüsü neden oluyor. Bu virüse karşı onaylanmış aşı veya tedavi bulunmazken, salgının merkez üssü Ituri’de klinik çalışmalar başlatıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının resmi olarak tespit edilmesinden aylar önce, muhtemelen şubat ayında başladığını açıkladı. İlk vakaların bir bölümünün sıtma ve tifo olarak değerlendirildiği, başlangıçtaki testlerin ise Ebola’nın daha yaygın türüne yönelik yapıldığı belirtildi.
DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Mohamed Yakub Janabi
, salgının mevcut hızını "Virüsü kovalıyoruz, virüs bizden önde"
sözleriyle anlattı.
İlk kez 1976’da bugünkü Kongo sınırları içindeki Ebola Nehri yakınlarında tespit edilen virüs, ülkede daha önce çok sayıda salgına yol açtı. Mevcut salgın, Kongo’nun karşı karşıya kaldığı 17’nci ve bugüne kadarki en büyük Ebola salgını oldu.