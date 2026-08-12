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Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
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Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Zonguldak, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Valilik, halktan belirtilen tarihlerde yasağa uymalarını ve can güvenliği açısından dikkatli olmalarını istedi.Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/karadenizde-dalga-alarmi-o-illerde-denize-girmek-yasaklandi-1107911397.html
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zonguldak
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zonguldak, kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi
zonguldak, kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi

Üç ilde denize girmek yasaklandı

18:00 12.08.2026 (güncellendi: 19:12 12.08.2026)
© AA / Osman Nevtan Angündeniz
deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA / Osman Nevtan Angün
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Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Zonguldak, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Valilik, halktan belirtilen tarihlerde yasağa uymalarını ve can güvenliği açısından dikkatli olmalarını istedi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
Yüksek sıcaklıklar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
TÜRKİYE
Karadeniz'de dalga alarmı: O i̇llerde denize girmek yasaklandı
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