https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/iki-ilde-denize-girmek-yasaklandi-1107955284.html
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Zonguldak, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T18:00+0300
2026-08-12T18:00+0300
2026-08-12T19:12+0300
türki̇ye
zonguldak
kocaeli
kocaeli valiliği
kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü
kocaeli cumhuriyet başsavcılığı
kocaeli büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0f/1074667102_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_f886d883464c15d61d19483df606e0fc.jpg
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Valilik, halktan belirtilen tarihlerde yasağa uymalarını ve can güvenliği açısından dikkatli olmalarını istedi.Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/karadenizde-dalga-alarmi-o-illerde-denize-girmek-yasaklandi-1107911397.html
türki̇ye
zonguldak
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0f/1074667102_135:0:1096:721_1920x0_80_0_0_3958ba85efb6ab2058c44335b102048f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zonguldak, kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi
zonguldak, kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi
Üç ilde denize girmek yasaklandı
18:00 12.08.2026 (güncellendi: 19:12 12.08.2026)
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Zonguldak, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Valilik, halktan belirtilen tarihlerde yasağa uymalarını ve can güvenliği açısından dikkatli olmalarını istedi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını açıkladı.