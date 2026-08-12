https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/iki-ilde-denize-girmek-yasaklandi-1107955284.html

Üç ilde denize girmek yasaklandı

Üç ilde denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Zonguldak, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T18:00+0300

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Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Valilik, halktan belirtilen tarihlerde yasağa uymalarını ve can güvenliği açısından dikkatli olmalarını istedi.Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/karadenizde-dalga-alarmi-o-illerde-denize-girmek-yasaklandi-1107911397.html

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