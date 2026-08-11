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Karadeniz'de dalga alarmı: O i̇llerde denize girmek yasaklandı
Karadeniz'de dalga alarmı: O i̇llerde denize girmek yasaklandı
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Olumsuz hava şartları ve kuvvetli Rüzgar nedeniyle Karadeniz kıyısındaki birçok il ve ilçede denize girmek geçici olarak yasaklandı. Cankurtaranlar plajlarda... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Hava şartlarının elverişsiz seyretmesi ve denizde oluşan tehlikeli dalgalar nedeniyle kuzey sahillerinde denize girmek yasaklandı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte sahillerde önlemler üst seviyeye çıkarılırken, cankurtaranlar plajlardaki uyarı bayraklarını kırmızı renge çevirerek vatandaşları sudan uzak durmaları konusunda uyardı.10 Ağustos tarihi itibarıyla alınan karar doğrultusunda, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sahil güvenlik ekipleri ve zabıtalar kıyı şeritlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.Hangi i̇llerde ve i̇lçelerde denize girmek yasaklandı?Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar doğrultusunda, 10 Ağustos itibarıyla denize girmenin yasaklandığı bölgeler şu şekilde listelendi:Plajlardaki kırmızı, sarı ve siyah-beyaz bayraklar ne anlama geliyor?Sahillerde vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına kullanılan plaj bayrak renkleri ve anlamları hayati önem taşıyor:Yetkililer, rüzgarlı ve dalgalı havalarda can güvenliği için plajlardaki uyarı bayraklarına ve cankurtaranların direktiflerine Birebir uyulması gerektiğinin altını çiziyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/acun-ilicali-turkiyeden-transfer-yapiyor-17-yasindaki-deniz-donmezer-hull-city-yolunda-1107910859.html
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kocaeli, karadeniz, haberler, sakarya, türkiye
Karadeniz'de dalga alarmı: O i̇llerde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava şartları ve kuvvetli Rüzgar nedeniyle Karadeniz kıyısındaki birçok il ve ilçede denize girmek geçici olarak yasaklandı. Cankurtaranlar plajlarda kırmızı bayrak çekerek halkı uyarırken; Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Kırklareli'de yasağın detayları netleşti.
Hava şartlarının elverişsiz seyretmesi ve denizde oluşan tehlikeli dalgalar nedeniyle kuzey sahillerinde denize girmek yasaklandı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte sahillerde önlemler üst seviyeye çıkarılırken, cankurtaranlar plajlardaki uyarı bayraklarını kırmızı renge çevirerek vatandaşları sudan uzak durmaları konusunda uyardı.
10 Ağustos tarihi itibarıyla alınan karar doğrultusunda, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sahil güvenlik ekipleri ve zabıtalar kıyı şeritlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.
Hangi i̇llerde ve i̇lçelerde denize girmek yasaklandı?
Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar doğrultusunda, 10 Ağustos itibarıyla denize girmenin yasaklandığı bölgeler şu şekilde listelendi:
Sakarya:
İl genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.
Zonguldak: Kent
genelindeki tüm plajlarda dalga boyunun yükselmesi sebebiyle denize girişlere izin verilmiyor.
Düzce:
Akçakoca başta olmak üzere il genelindeki tüm kıyı şeridinde yasak kararı uygulandı.
Kocaeli: Kovanağzı, Kerpe ve Miço plajları hariç
il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı.
Kırklareli: Vize
ilçesi sınırlarında yer alan tüm plajlarda denize girmek geçici olarak durduruldu.
Plajlardaki kırmızı, sarı ve siyah-beyaz bayraklar ne anlama geliyor?
Sahillerde vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına kullanılan plaj bayrak renkleri ve anlamları hayati önem taşıyor:
Kırmızı Bayrak:
Denize girmenin kesinlikle yasak ve tehlikeli
olduğunu gösterir.
Sarı Bayrak:
Denize girmenin risk taşıdığını
, dikkatli olunması gerektiğini anlatır.
Siyah-Beyaz Bayrak:
Alanın yalnızca su sporları
için ayrıldığını, yüzme alanı olmadığını ifade eder.
Yetkililer, rüzgarlı ve dalgalı havalarda can güvenliği için plajlardaki uyarı bayraklarına ve cankurtaranların direktiflerine Birebir uyulması gerektiğinin altını çiziyor.