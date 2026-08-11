https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/karadenizde-dalga-alarmi-o-illerde-denize-girmek-yasaklandi-1107911397.html

Karadeniz'de dalga alarmı: O i̇llerde denize girmek yasaklandı

Karadeniz'de dalga alarmı: O i̇llerde denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava şartları ve kuvvetli Rüzgar nedeniyle Karadeniz kıyısındaki birçok il ve ilçede denize girmek geçici olarak yasaklandı. Cankurtaranlar plajlarda... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

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Hava şartlarının elverişsiz seyretmesi ve denizde oluşan tehlikeli dalgalar nedeniyle kuzey sahillerinde denize girmek yasaklandı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte sahillerde önlemler üst seviyeye çıkarılırken, cankurtaranlar plajlardaki uyarı bayraklarını kırmızı renge çevirerek vatandaşları sudan uzak durmaları konusunda uyardı.10 Ağustos tarihi itibarıyla alınan karar doğrultusunda, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sahil güvenlik ekipleri ve zabıtalar kıyı şeritlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.Hangi i̇llerde ve i̇lçelerde denize girmek yasaklandı?Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar doğrultusunda, 10 Ağustos itibarıyla denize girmenin yasaklandığı bölgeler şu şekilde listelendi:Plajlardaki kırmızı, sarı ve siyah-beyaz bayraklar ne anlama geliyor?Sahillerde vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına kullanılan plaj bayrak renkleri ve anlamları hayati önem taşıyor:Yetkililer, rüzgarlı ve dalgalı havalarda can güvenliği için plajlardaki uyarı bayraklarına ve cankurtaranların direktiflerine Birebir uyulması gerektiğinin altını çiziyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/acun-ilicali-turkiyeden-transfer-yapiyor-17-yasindaki-deniz-donmezer-hull-city-yolunda-1107910859.html

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