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Güllü dosyasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı: 'İlk 10 günde yol alacaktık'
Güllü dosyasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı: 'İlk 10 günde yol alacaktık'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları dosyaya girdi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ilişkin kayıtlarda, olayın ardından yapılan planlar... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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faili meçhul cinayet
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Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamenin ardından, soruşturma kapsamında elde edilen bazı ses kayıtları ortaya çıktı.Sanatçının ölümünden birkaç hafta sonra kaydedildiği belirtilen ses kayıtlarına ATV Haber ulaştı. Kayıtlardan birinde Gülter ve Seyhan Soylu (Sisi) arasındaki konuşma yer aldı.Sahte vasiyet planıOlayın ardından bir albüm hazırlanması ve sürecin Güllü'nün vasiyeti doğrultusunda gerçekleşmiş gibi gösterilmesine yönelik planını anlatan Soylu, şu ifadeleri kullandı:Kaçış planı ortaya çıktıSoruşturma dosyasındaki diğer ses kaydında ise Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu ve Sultan Nur Ulu'yla yaptığı görüşmelerin bulunduğu belirtildi. Kayıtlarda çocuğunu yakınlarına bıraktıktan sonra kaçmayı planladığı belirtilen Gülter'in konuşmasında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/gullunun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-kritik-gelisme-kizi-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1107719047.html
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güllü, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
güllü, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası

Güllü dosyasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı: 'İlk 10 günde yol alacaktık'

23:17 12.08.2026
© AA / Sıtkı YıldızTuğyan Ülkem Gülter
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA / Sıtkı Yıldız
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları dosyaya girdi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ilişkin kayıtlarda, olayın ardından yapılan planlar ve kaçış hazırlığına yönelik konuşmaların yer aldığı belirtildi.
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamenin ardından, soruşturma kapsamında elde edilen bazı ses kayıtları ortaya çıktı.
Sanatçının ölümünden birkaç hafta sonra kaydedildiği belirtilen ses kayıtlarına ATV Haber ulaştı. Kayıtlardan birinde Gülter ve Seyhan Soylu (Sisi) arasındaki konuşma yer aldı.

Sahte vasiyet planı

Olayın ardından bir albüm hazırlanması ve sürecin Güllü'nün vasiyeti doğrultusunda gerçekleşmiş gibi gösterilmesine yönelik planını anlatan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel onu da çok güzel hazırlamak, kızı hemşire olmayı tercih etmiş istememiş falan yapıyorum, zemini hazırlayacağım bir aranjöre söylettireceğim her şey haber olduktan sonra. Annenin anısına yapıyormuş gibi aklandıktan sonra. 300 bin lira gecen olacak senin.

Kaçış planı ortaya çıktı

Soruşturma dosyasındaki diğer ses kaydında ise Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu ve Sultan Nur Ulu'yla yaptığı görüşmelerin bulunduğu belirtildi.
Kayıtlarda çocuğunu yakınlarına bıraktıktan sonra kaçmayı planladığı belirtilen Gülter'in konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak tek insanlar onlar. 1 haftada bu dosyayı sonuçlandırırlar arkadaşlar. Bizim burada bu kadar durmamızda hata, ilk 10 günde biz yol alacaktık.

Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
YAŞAM
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kritik gelişme: Kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
2 Ağustos, 10:13
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