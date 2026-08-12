https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/gebzede-buyuk-fabrika-yangini-dumanlar-gokyuzunu-sardi-iki-kisi-yaralandi-1107938188.html
Gebze'de büyük fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü sardı, iki kişi yaralandı
Gebze'de büyük fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü sardı, iki kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Gebze'nin Balçık Mahallesi Kumtepe mevkisinde çeşitli kimyevi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde yangın çıktı.Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma faaliyeti sürüyor. Yangında 2 atın da öldüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/samsunda-tup-deposunda-yangin-pes-pese-patlamalar-yasandi-1107929635.html
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Gebze'de büyük fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü sardı, iki kişi yaralandı
11:37 12.08.2026 (güncellendi: 12:16 12.08.2026)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gebze'nin Balçık Mahallesi Kumtepe mevkisinde çeşitli kimyevi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde yangın çıktı.
Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma faaliyeti sürüyor. Yangında 2 atın da öldüğü öğrenildi.