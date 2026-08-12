https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/gebzede-buyuk-fabrika-yangini-dumanlar-gokyuzunu-sardi-iki-kisi-yaralandi-1107938188.html

Gebze'de büyük fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü sardı, iki kişi yaralandı

Gebze'de büyük fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü sardı, iki kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T11:37+0300

2026-08-12T11:37+0300

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Gebze'nin Balçık Mahallesi Kumtepe mevkisinde çeşitli kimyevi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde yangın çıktı.Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma faaliyeti sürüyor. Yangında 2 atın da öldüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/samsunda-tup-deposunda-yangin-pes-pese-patlamalar-yasandi-1107929635.html

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