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Samsun'da tüp deposunda yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı
Samsun'da tüp deposunda yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T21:05+0300
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Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'ndeki tüp deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda yaşanan patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlamalar sırasında depodan savrulan parçalar, yakındaki bir binanın 6'ncı katındaki daireye isabet etti. Dairede de yangın çıktı.Yangın 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/boluda-orman-yangini-ekipler-seferber-oldu-1107927996.html
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türkiye, samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun emniyet müdürlüğü, samsun büyükşehir belediyesi, samsun valiliği, yangın, patlama
türkiye, samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun emniyet müdürlüğü, samsun büyükşehir belediyesi, samsun valiliği, yangın, patlama

Samsun'da tüp deposunda yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı

21:05 11.08.2026 (güncellendi: 21:35 11.08.2026)
© AA / Tuğçe TurguSamsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Tuğçe Turgu
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'ndeki tüp deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda yaşanan patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlamalar sırasında depodan savrulan parçalar, yakındaki bir binanın 6'ncı katındaki daireye isabet etti. Dairede de yangın çıktı.
Yangın 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
TÜRKİYE
Bolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
19:36
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