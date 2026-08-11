https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/samsunda-tup-deposunda-yangin-pes-pese-patlamalar-yasandi-1107929635.html

Samsun'da tüp deposunda yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı

Samsun'da tüp deposunda yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı

Sputnik Türkiye

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T21:05+0300

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Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'ndeki tüp deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda yaşanan patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlamalar sırasında depodan savrulan parçalar, yakındaki bir binanın 6'ncı katındaki daireye isabet etti. Dairede de yangın çıktı.Yangın 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/boluda-orman-yangini-ekipler-seferber-oldu-1107927996.html

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türkiye, samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun emniyet müdürlüğü, samsun büyükşehir belediyesi, samsun valiliği, yangın, patlama