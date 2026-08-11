https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/samsunda-tup-deposunda-yangin-pes-pese-patlamalar-yasandi-1107929635.html
Samsun'da tüp deposunda yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı
Samsun'da tüp deposunda yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T21:05+0300
2026-08-11T21:05+0300
2026-08-11T21:35+0300
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samsun emniyet müdürlüğü
samsun büyükşehir belediyesi
samsun valiliği
yangın
patlama
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Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'ndeki tüp deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda yaşanan patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlamalar sırasında depodan savrulan parçalar, yakındaki bir binanın 6'ncı katındaki daireye isabet etti. Dairede de yangın çıktı.Yangın 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/boluda-orman-yangini-ekipler-seferber-oldu-1107927996.html
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türkiye, samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun emniyet müdürlüğü, samsun büyükşehir belediyesi, samsun valiliği, yangın, patlama
türkiye, samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun emniyet müdürlüğü, samsun büyükşehir belediyesi, samsun valiliği, yangın, patlama
Samsun'da tüp deposunda yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı
21:05 11.08.2026 (güncellendi: 21:35 11.08.2026)
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'ndeki tüp deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda yaşanan patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlamalar sırasında depodan savrulan parçalar, yakındaki bir binanın 6'ncı katındaki daireye isabet etti. Dairede de yangın çıktı.
Yangın 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı.