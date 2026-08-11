https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/guney-afrikada-maden-sahasi-coktu-14-kisi-hayatini-kaybetti-1107927098.html
Güney Afrika'da maden sahası çöktü: 14 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'da maden sahası çöktü: 14 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Güney Afrika’da kullanılmayan bir maden atık sahasının çökmesi sonucu en az 14 kaçak madenci hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Göçük altında kalan başka... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T19:37+0300
2026-08-11T19:37+0300
2026-08-11T19:37+0300
dünya
güney afrika
maden
can kaybı
yaralı
kaçak işçilik
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Olay, Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Rustenburg yakınlarında pazartesi gecesi meydana geldi. Polis, özel bir şirkete ait sahada platin grubu metalleri çıkarmaya çalışan madencilerin göçük altında kaldığını açıkladı.Göçükten yaralı kurtarılan 8 madencinin Lesotho vatandaşı olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden 14 kişinin uyruklarının ise henüz belirlenmediği bildirildi.Güney Afrika'da 'kaçak' madencilikKaçak madencilik, Güney Afrika’nın uzun yıllardır mücadele ettiği sorunlar arasında yer alıyor. Faaliyetler küçük çaplı maden hırsızlığından organize suç örgütleri tarafından yönetilen operasyonlara kadar uzanıyor.Belgesiz madenciler, geride kalan değerli madenleri çıkarmak için sık sık terk edilmiş ticari madenlere giriyor. Bu faaliyetlerin bir bölümü şiddete başvuran çetelerin kontrolünde gerçekleştiriliyor.Kaçak madenciliğin, kaybedilen satışlar, vergiler ve maden gelirleri nedeniyle Güney Afrika hükümeti ile madencilik sektörüne her yıl yüz milyonlarca dolara mal olduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/somalide-aclik-buyuyor-yardim-fonlari-yuzde-80den-fazla-dustu-1107926656.html
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güney afrika, maden, can kaybı, yaralı, kaçak işçilik
güney afrika, maden, can kaybı, yaralı, kaçak işçilik
Güney Afrika'da maden sahası çöktü: 14 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika’da kullanılmayan bir maden atık sahasının çökmesi sonucu en az 14 kaçak madenci hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Göçük altında kalan başka kişilerin olabileceği belirtilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olay, Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Rustenburg yakınlarında pazartesi gecesi meydana geldi. Polis, özel bir şirkete ait sahada platin grubu metalleri çıkarmaya çalışan madencilerin göçük altında kaldığını açıkladı.
Kuzey Batı Eyaleti Polis Komiseri Arthur Peter Adams
, olay sırasında madencilerin kullanılmayan atık sahasında platin grubu metalleri aradığını
söyledi. Adams, göçük altında kaç kişinin bulunduğunun henüz bilinmediğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini
belirtti.
Göçükten yaralı kurtarılan 8 madencinin Lesotho vatandaşı olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden 14 kişinin uyruklarının ise henüz belirlenmediği bildirildi.
Güney Afrika'da 'kaçak' madencilik
Kaçak madencilik, Güney Afrika’nın uzun yıllardır mücadele ettiği sorunlar arasında yer alıyor. Faaliyetler küçük çaplı maden hırsızlığından organize suç örgütleri tarafından yönetilen operasyonlara kadar uzanıyor.
Belgesiz madenciler, geride kalan değerli madenleri çıkarmak için sık sık terk edilmiş ticari madenlere giriyor. Bu faaliyetlerin bir bölümü şiddete başvuran çetelerin kontrolünde gerçekleştiriliyor.
Kaçak madenciliğin, kaybedilen satışlar, vergiler ve maden gelirleri nedeniyle Güney Afrika hükümeti ile madencilik sektörüne her yıl yüz milyonlarca dolara mal olduğu belirtiliyor.