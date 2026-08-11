https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/guney-afrikada-maden-sahasi-coktu-14-kisi-hayatini-kaybetti-1107927098.html

Güney Afrika'da maden sahası çöktü: 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'da maden sahası çöktü: 14 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Güney Afrika’da kullanılmayan bir maden atık sahasının çökmesi sonucu en az 14 kaçak madenci hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Göçük altında kalan başka... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T19:37+0300

2026-08-11T19:37+0300

2026-08-11T19:37+0300

dünya

güney afrika

maden

can kaybı

yaralı

kaçak işçilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107926915_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_42ed320d6bf4f358ca9dfff8e868c01f.jpg

Olay, Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Rustenburg yakınlarında pazartesi gecesi meydana geldi. Polis, özel bir şirkete ait sahada platin grubu metalleri çıkarmaya çalışan madencilerin göçük altında kaldığını açıkladı.Göçükten yaralı kurtarılan 8 madencinin Lesotho vatandaşı olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden 14 kişinin uyruklarının ise henüz belirlenmediği bildirildi.Güney Afrika'da 'kaçak' madencilikKaçak madencilik, Güney Afrika’nın uzun yıllardır mücadele ettiği sorunlar arasında yer alıyor. Faaliyetler küçük çaplı maden hırsızlığından organize suç örgütleri tarafından yönetilen operasyonlara kadar uzanıyor.Belgesiz madenciler, geride kalan değerli madenleri çıkarmak için sık sık terk edilmiş ticari madenlere giriyor. Bu faaliyetlerin bir bölümü şiddete başvuran çetelerin kontrolünde gerçekleştiriliyor.Kaçak madenciliğin, kaybedilen satışlar, vergiler ve maden gelirleri nedeniyle Güney Afrika hükümeti ile madencilik sektörüne her yıl yüz milyonlarca dolara mal olduğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/somalide-aclik-buyuyor-yardim-fonlari-yuzde-80den-fazla-dustu-1107926656.html

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney afrika, maden, can kaybı, yaralı, kaçak işçilik