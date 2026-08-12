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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ekrem-imamoglu-chpden-istifa-etti-1107959825.html
Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etti
Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
yeni parti
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Ekrem İmamoğlu, 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun istifası, bugün yaptığı açıklamayla duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-1107113533.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet halk partisi (chp), chp, yeni parti
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet halk partisi (chp), chp, yeni parti

Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etti

20:40 12.08.2026 (güncellendi: 21:06 12.08.2026)
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu, 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun istifası, bugün yaptığı açıklamayla duyuruldu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma
8 Temmuz, 18:19
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