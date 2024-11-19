Binlercesi yakalandı: Yasa dışı sülüklere el konuldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump koltuğa oturmadan önce Ukrayna’da bir provokasyon deneniyor gibi’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Muazzez İlmiye Çığ: Aydınlanmacı mı ölüm meleği mi?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
IŞİD tekrar mı canlandırılacak?
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Halterin mihenk taşı: Cep Herkülü
20:32
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/binlercesi-yakalandi-yasa-disi-suluklere-el-konuldu-1090560561.html
Binlercesi yakalandı: Yasa dışı sülüklere el konuldu
Binlercesi yakalandı: Yasa dışı sülüklere el konuldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'ye iki yabancı uyruklu tarafından yasa dışı yollarla sokulmak istenen 5 bin tıbbi sülüğe el konuldu. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T13:59+0300
2024-11-19T13:59+0300
sağlik
sülük
sülük tedavisi
sağlık
tarım ve orman bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104146/98/1041469884_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_5e43d62f46d1eb75f02b1b2812f026f4.jpg
Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisinde kullanılmak üzere yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 5 bin tıbbı sülüğe el konuldu. Sülükleri getiren iki yabancı uyruklu kişiye de 2 milyon 624 bin 816 lira para cezası kesildi. Peki son dönemde 'popüler' olan sülük tedavisi nedir? Sülük tedavisi ne işe yarar? Tıbbı sülük nedir? Sülük tedavisinin faydaları nelerdir? Tıbbı sülüklerin avcılığı kotaya tabiTarım ve Orman Bakanlığı'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında da avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülüklerin (hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalandığı aktarıldı.Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan büyük boy yaklaşık 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "İki yabancı uyruklu kişiye 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulanmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda paydaş kurumlarla denetimlerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.Sülük tedavisi nedir? Sülük tedavisi ne işe yarar? Sülük tedavisinin faydaları nelerdir?Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisinin kullanım alanı son derece geniş. Modern sülük tedavisi; mikrocerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kalp-damar hastalıkları, migren, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ve bel fıtıkları, fibromiyalji, dermatoloji gibi birçok alanda kullanılabilir. Günümüzde tıbbi kullanıma uygun olan sülükler, özellikle steril koşullar altında yetiştirilir. Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim programını tamamlamış olan hekimler tarafından steril bir ortamda yapıldığında güvenli olduğu düşünülmekte.Sülük tedavisinin bazı faydaları ise şu şekilde sıralanıyor; Kan dolaşımının iyileştirilmesi: Sülük tedavisi, kan akışını uyarmaya yardımcı olduğu için besinlerin ve oksijenin vücut dokularına dağıtımını artırabilir.Ağrının giderilmesi: Sülüklerin antikoagülan özellikleri iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu da ağrı ve şişliğin giderilmesini sağlayabilir.Yaraların iyileşmesi: Sülük tedavisi, kan dolaşımını iyileştirerek ve ölü dokuyu uzaklaştırarak iyileşmeyi desteklemek ve yaraları tedavi etmek için kullanılabilirDetoksifikasyon: Sülük tedavisi, atık ürünlerin ortadan kaldırılmasını teşvik ederek toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilirCilt rahatsızlıklarının tedavisi: Sülük tedavisi; sivilce, egzama ve sedef hastalığı gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ibn-i-sinanin-modern-tibbi-bile-sasirtan-bin-yillik-sifa-receteleri-9-hastaliga-9-mucizevi-cozum-1089841872.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104146/98/1041469884_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b03566a2539e770324cf6f96bff99874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sülük nedir, sülük tedavisi nedir, sülük tedavisi ne işe yarar, sülük tedavisi nerede yapılır, sülük tedavisi iyi gelir mi, sülük tedavisi fiyat, sülük tedavisi işe yarar mı, sülük tedavisini kimler yaptırabilir, sülük tedavisi istanbul, sülük tedavisi kaçak,
sülük nedir, sülük tedavisi nedir, sülük tedavisi ne işe yarar, sülük tedavisi nerede yapılır, sülük tedavisi iyi gelir mi, sülük tedavisi fiyat, sülük tedavisi işe yarar mı, sülük tedavisini kimler yaptırabilir, sülük tedavisi istanbul, sülük tedavisi kaçak,

Binlercesi yakalandı: Yasa dışı sülüklere el konuldu

13:59 19.11.2024
© İHAKonya, Beyşehir, sülük avına 73 bin lira para cezası
Konya, Beyşehir, sülük avına 73 bin lira para cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© İHA
Abone ol
Türkiye'ye iki yabancı uyruklu tarafından yasa dışı yollarla sokulmak istenen 5 bin tıbbi sülüğe el konuldu.
Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisinde kullanılmak üzere yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 5 bin tıbbı sülüğe el konuldu. Sülükleri getiren iki yabancı uyruklu kişiye de 2 milyon 624 bin 816 lira para cezası kesildi. Peki son dönemde 'popüler' olan sülük tedavisi nedir? Sülük tedavisi ne işe yarar? Tıbbı sülük nedir? Sülük tedavisinin faydaları nelerdir?

Tıbbı sülüklerin avcılığı kotaya tabi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında da avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülüklerin (hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalandığı aktarıldı.
Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan büyük boy yaklaşık 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "İki yabancı uyruklu kişiye 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulanmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda paydaş kurumlarla denetimlerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Sülük tedavisi nedir? Sülük tedavisi ne işe yarar? Sülük tedavisinin faydaları nelerdir?

Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisinin kullanım alanı son derece geniş. Modern sülük tedavisi; mikrocerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kalp-damar hastalıkları, migren, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ve bel fıtıkları, fibromiyalji, dermatoloji gibi birçok alanda kullanılabilir.
Günümüzde tıbbi kullanıma uygun olan sülükler, özellikle steril koşullar altında yetiştirilir. Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim programını tamamlamış olan hekimler tarafından steril bir ortamda yapıldığında güvenli olduğu düşünülmekte.
Sülük tedavisinin bazı faydaları ise şu şekilde sıralanıyor;
Kan dolaşımının iyileştirilmesi: Sülük tedavisi, kan akışını uyarmaya yardımcı olduğu için besinlerin ve oksijenin vücut dokularına dağıtımını artırabilir.
Ağrının giderilmesi: Sülüklerin antikoagülan özellikleri iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu da ağrı ve şişliğin giderilmesini sağlayabilir.
Yaraların iyileşmesi: Sülük tedavisi, kan dolaşımını iyileştirerek ve ölü dokuyu uzaklaştırarak iyileşmeyi desteklemek ve yaraları tedavi etmek için kullanılabilir
Detoksifikasyon: Sülük tedavisi, atık ürünlerin ortadan kaldırılmasını teşvik ederek toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir
Cilt rahatsızlıklarının tedavisi: Sülük tedavisi; sivilce, egzama ve sedef hastalığı gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir.
İbn-i Sina - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
SAĞLIK
İbn-i Sina’nın modern tıbbı bile şaşırtan bin yıllık şifa reçeteleri: 9 hastalığa 9 mucizevi çözüm
30 Ekim, 13:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала