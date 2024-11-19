https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/binlercesi-yakalandi-yasa-disi-suluklere-el-konuldu-1090560561.html
Binlercesi yakalandı: Yasa dışı sülüklere el konuldu
Binlercesi yakalandı: Yasa dışı sülüklere el konuldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'ye iki yabancı uyruklu tarafından yasa dışı yollarla sokulmak istenen 5 bin tıbbi sülüğe el konuldu. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T13:59+0300
2024-11-19T13:59+0300
2024-11-19T13:59+0300
sağlik
sülük
sülük tedavisi
sağlık
tarım ve orman bakanlığı
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Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisinde kullanılmak üzere yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 5 bin tıbbı sülüğe el konuldu. Sülükleri getiren iki yabancı uyruklu kişiye de 2 milyon 624 bin 816 lira para cezası kesildi. Peki son dönemde 'popüler' olan sülük tedavisi nedir? Sülük tedavisi ne işe yarar? Tıbbı sülük nedir? Sülük tedavisinin faydaları nelerdir? Tıbbı sülüklerin avcılığı kotaya tabiTarım ve Orman Bakanlığı'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında da avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülüklerin (hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalandığı aktarıldı.Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan büyük boy yaklaşık 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "İki yabancı uyruklu kişiye 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulanmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda paydaş kurumlarla denetimlerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.Sülük tedavisi nedir? Sülük tedavisi ne işe yarar? Sülük tedavisinin faydaları nelerdir?Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisinin kullanım alanı son derece geniş. Modern sülük tedavisi; mikrocerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kalp-damar hastalıkları, migren, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ve bel fıtıkları, fibromiyalji, dermatoloji gibi birçok alanda kullanılabilir. Günümüzde tıbbi kullanıma uygun olan sülükler, özellikle steril koşullar altında yetiştirilir. Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim programını tamamlamış olan hekimler tarafından steril bir ortamda yapıldığında güvenli olduğu düşünülmekte.Sülük tedavisinin bazı faydaları ise şu şekilde sıralanıyor; Kan dolaşımının iyileştirilmesi: Sülük tedavisi, kan akışını uyarmaya yardımcı olduğu için besinlerin ve oksijenin vücut dokularına dağıtımını artırabilir.Ağrının giderilmesi: Sülüklerin antikoagülan özellikleri iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu da ağrı ve şişliğin giderilmesini sağlayabilir.Yaraların iyileşmesi: Sülük tedavisi, kan dolaşımını iyileştirerek ve ölü dokuyu uzaklaştırarak iyileşmeyi desteklemek ve yaraları tedavi etmek için kullanılabilirDetoksifikasyon: Sülük tedavisi, atık ürünlerin ortadan kaldırılmasını teşvik ederek toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilirCilt rahatsızlıklarının tedavisi: Sülük tedavisi; sivilce, egzama ve sedef hastalığı gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ibn-i-sinanin-modern-tibbi-bile-sasirtan-bin-yillik-sifa-receteleri-9-hastaliga-9-mucizevi-cozum-1089841872.html
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sülük nedir, sülük tedavisi nedir, sülük tedavisi ne işe yarar, sülük tedavisi nerede yapılır, sülük tedavisi iyi gelir mi, sülük tedavisi fiyat, sülük tedavisi işe yarar mı, sülük tedavisini kimler yaptırabilir, sülük tedavisi istanbul, sülük tedavisi kaçak,
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Binlercesi yakalandı: Yasa dışı sülüklere el konuldu
Türkiye'ye iki yabancı uyruklu tarafından yasa dışı yollarla sokulmak istenen 5 bin tıbbi sülüğe el konuldu.
Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisinde kullanılmak üzere yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 5 bin tıbbı sülüğe el konuldu. Sülükleri getiren iki yabancı uyruklu kişiye de 2 milyon 624 bin 816 lira para cezası kesildi. Peki son dönemde 'popüler' olan sülük tedavisi nedir? Sülük tedavisi ne işe yarar? Tıbbı sülük nedir? Sülük tedavisinin faydaları nelerdir?
Tıbbı sülüklerin avcılığı kotaya tabi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında da avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülüklerin (hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalandığı aktarıldı.
Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan büyük boy yaklaşık 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "İki yabancı uyruklu kişiye 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulanmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda paydaş kurumlarla denetimlerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Sülük tedavisi nedir? Sülük tedavisi ne işe yarar? Sülük tedavisinin faydaları nelerdir?
Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisinin kullanım alanı son derece geniş. Modern sülük tedavisi; mikrocerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kalp-damar hastalıkları, migren, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ve bel fıtıkları, fibromiyalji, dermatoloji gibi birçok alanda kullanılabilir.
Günümüzde tıbbi kullanıma uygun olan sülükler, özellikle steril koşullar altında yetiştirilir. Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim programını tamamlamış olan hekimler tarafından steril bir ortamda yapıldığında güvenli olduğu düşünülmekte.
Sülük tedavisinin bazı faydaları ise şu şekilde sıralanıyor;
Kan dolaşımının iyileştirilmesi: Sülük tedavisi, kan akışını uyarmaya yardımcı olduğu için besinlerin ve oksijenin vücut dokularına dağıtımını artırabilir.
Ağrının giderilmesi: Sülüklerin antikoagülan özellikleri iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu da ağrı ve şişliğin giderilmesini sağlayabilir.
Yaraların iyileşmesi: Sülük tedavisi, kan dolaşımını iyileştirerek ve ölü dokuyu uzaklaştırarak iyileşmeyi desteklemek ve yaraları tedavi etmek için kullanılabilir
Detoksifikasyon: Sülük tedavisi, atık ürünlerin ortadan kaldırılmasını teşvik ederek toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir
Cilt rahatsızlıklarının tedavisi: Sülük tedavisi; sivilce, egzama ve sedef hastalığı gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir.