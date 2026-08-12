https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/cansevere-veda-unlu-sanatci-kuzey-makedonyada-defnedildi-1107959630.html

Cansever'e veda: Ünlü sanatçı Kuzey Makedonya'da defnedildi

Cansever'e veda: Ünlü sanatçı Kuzey Makedonya'da defnedildi

Sputnik Türkiye

Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Cansever, Almanya'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından doğup büyüdüğü Kuzey... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T20:11+0300

2026-08-12T20:11+0300

2026-08-12T21:15+0300

türki̇ye

cansever

cenaze

cenaze töreni

cenaze evi

cenaze namazı

arabesk

müzik

müzik albümü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107960376_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78993d4ccf6e09a84f55b90fd50f1b6c.jpg

Cansever, 8 Ağustos'ta Almanya'nın Essen kentinde 59 yaşında yaşamını yitirdi.Lösemi tedavisi gören sanatçının cenazesi, Almanya'daki işlemlerin ardından memleketi Veles'e getirildi.Cansever için Gazlı Ahmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi ve yakınları katıldı. Yakınları, tören öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı. Namazın ardından Cansever'in naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne götürüldü.Burada yakınları ve sevenlerinin duaları eşliğinde uğurlanan sanatçı, daha sonra aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/arabesk-muzigin-sevilen-isimlerinden-cansever-hayatini-kaybetti-1107872257.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cansever, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, arabesk, müzik, müzik albümü