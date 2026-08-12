https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/cansevere-veda-unlu-sanatci-kuzey-makedonyada-defnedildi-1107959630.html
Cansever'e veda: Ünlü sanatçı Kuzey Makedonya'da defnedildi
Cansever'e veda: Ünlü sanatçı Kuzey Makedonya'da defnedildi
Sputnik Türkiye
Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Cansever, Almanya'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından doğup büyüdüğü Kuzey... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
arabesk
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Cansever, 8 Ağustos'ta Almanya'nın Essen kentinde 59 yaşında yaşamını yitirdi.Lösemi tedavisi gören sanatçının cenazesi, Almanya'daki işlemlerin ardından memleketi Veles'e getirildi.Cansever için Gazlı Ahmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi ve yakınları katıldı. Yakınları, tören öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı. Namazın ardından Cansever'in naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne götürüldü.Burada yakınları ve sevenlerinin duaları eşliğinde uğurlanan sanatçı, daha sonra aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/arabesk-muzigin-sevilen-isimlerinden-cansever-hayatini-kaybetti-1107872257.html
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cansever, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, arabesk, müzik, müzik albümü
cansever, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, arabesk, müzik, müzik albümü
Cansever'e veda: Ünlü sanatçı Kuzey Makedonya'da defnedildi
20:11 12.08.2026 (güncellendi: 21:15 12.08.2026)
Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Cansever, Almanya'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde toprağa verildi.
Cansever, 8 Ağustos'ta Almanya'nın Essen kentinde 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Lösemi tedavisi gören sanatçının cenazesi, Almanya'daki işlemlerin ardından memleketi Veles'e getirildi.
Cansever için Gazlı Ahmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi ve yakınları katıldı. Yakınları, tören öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı. Namazın ardından Cansever'in naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne götürüldü.
Burada yakınları ve sevenlerinin duaları eşliğinde uğurlanan sanatçı, daha sonra aile kabristanında toprağa verildi.
Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.