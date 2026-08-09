https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/arabesk-muzigin-sevilen-isimlerinden-cansever-hayatini-kaybetti-1107872257.html

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever hayatını kaybetti

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T09:35+0300

2026-08-09T09:35+0300

2026-08-09T09:35+0300

yaşam

cansever

kuzey makedonya

kanser

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Bir süredir kanser tedavisi gören arabesk müziğin güçlü seslerinden Cansever, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.90'lı yıllarda müzik kariyeriyle öne çıkan Cansever, "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi arabesk eserlerle tanındı.Kuzey Makedonya kökenli olan şarkıcı, müzik kariyeri boyunca çok sayıda albüm ve esere imza attı.Bakanlıktan açıklamaKültür ve Turizm Bakanlığı da ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/turk-edebiyatinin-usta-ismi-bilgesu-erenus-hayatini-kaybetti-1107798623.html

kuzey makedonya

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cansever, kuzey makedonya, kanser