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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever hayatını kaybetti
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
cansever
kuzey makedonya
kanser
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Bir süredir kanser tedavisi gören arabesk müziğin güçlü seslerinden Cansever, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.90'lı yıllarda müzik kariyeriyle öne çıkan Cansever, "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi arabesk eserlerle tanındı.Kuzey Makedonya kökenli olan şarkıcı, müzik kariyeri boyunca çok sayıda albüm ve esere imza attı.Bakanlıktan açıklamaKültür ve Turizm Bakanlığı da ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/turk-edebiyatinin-usta-ismi-bilgesu-erenus-hayatini-kaybetti-1107798623.html
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cansever, kuzey makedonya, kanser
cansever, kuzey makedonya, kanser

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever hayatını kaybetti

09:35 09.08.2026
Cansever
Cansever - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
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Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören arabesk müziğin güçlü seslerinden Cansever, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
90'lı yıllarda müzik kariyeriyle öne çıkan Cansever, "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi arabesk eserlerle tanındı.
Kuzey Makedonya kökenli olan şarkıcı, müzik kariyeri boyunca çok sayıda albüm ve esere imza attı.

Bakanlıktan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı da ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendine özgü yorumu ve unutulmaz eserleriyle gönüllerde iz bırakan sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Bilgesu Erenus sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
YAŞAM
Türk edebiyatının usta ismi Bilgesu Erenus hayatını kaybetti
5 Ağustos, 17:41
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