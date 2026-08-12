https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/agustos-sonunda-sicakliklar-daha-da-yukselecek-uzman-isimden-kritik-degerlendirme-1107935731.html
Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek: Uzman isimden kritik değerlendirme
Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek: Uzman isimden kritik değerlendirme
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanları aşırı sıcakların ağustos ayı sonunda etkili olacağını söyledi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T10:23+0300
2026-08-12T10:23+0300
2026-08-12T10:23+0300
yaşam
meteoroloji
aşırı sıcaklar
sıcak
sıcak hava
sıcak hava dalgası
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Ülke genelinde bunaltıcı hava etkili olurken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, TGRT Haber ekranlarında ağustos ayının sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.Ağustos ayı sonuna dikkatİstanbul'da kısa süreli yağış İstanbul'da yüksek nemin sıcaklıkla birleşmesiyle özellikle şehir merkezlerinde bunaltıcı hava etkili oluyor. Demirhan, kuzeydoğudan gelen serin havayla birlikte bölgede hafif yağış geçişlerinin görülebileceğini belirtti. Uzman isim, Perşembe günü İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde kısa süreli ve hafif yağış geçişi beklendiğini belirtti. Demirhan, yağışın yaklaşık yarım saat sürmesinin öngörüldüğünü söyledi. Ağustos sonuna dikkat önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşüp düşmeyeceği merak edilirken, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tahminlerine dikkat çeken Deniz Demirhan, ağustos sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Özellikle Ege, Güneydoğu Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyretme ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı. Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı 5 derece fazla sıcak hava dalgasının nedenleri arasında küresel atmosferik dolaşımın da bulunduğuna dikkat çeken Demirhan, El Niño etkisinin de bu süreçte rol oynadığını belirtti. Pasifik Okyanusu'ndan başlayan küresel sirkülasyonun Akdeniz'i de etkilediğini aktaran Demirhan, özellikle Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının ortalamaların 3 ila 5 derece üzerine çıkmasının bunaltıcı havanın önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Bu hafta hava nasıl olacak?MGM'nin 5 günlük hava tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12-16 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı tahmininde de sıcak hava dalgasının özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve iç kesimlerde etkisini sürdürdüğü görülüyor. 12 Ağustos Çarşamba Hafta ortasında yüksek sıcaklıklar özellikle kıyı Ege ve Akdeniz hattında baskısını hissettiriyor. Aydın ve Muğla çevrelerinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu genelinde de Diyarbakır ve Şanlıurfa hattında 40 derecelik ekstrem değerler öne çıkıyor. Buna karşılık Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe Aydın genelinde sıcaklıkların yine 41 dereceyi test etmesi bekleniyor. Ankara ve çevrelerinde sıcaklık 32 derece civarında ölçülürken, Karadeniz Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etki alanı genişliyor. 14 Ağustos Cuma Haftanın son iş gününde, kuzeyden gelen yağışlı hava kütlesi İç Ege ve İç Anadolu'nun batısına doğru ilerliyor. Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri haritada belirginleşirken, kıyı Ege ve Akdeniz bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini koruyor. Muğla'da termometreler 40 dereceyi gösterirken, Güneydoğu'da Diyarbakır hattının 40 derecelik sıcaklıkla haftayı kapatması tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/avrupada-asiri-sicak-felaketi-sadece-almanyada-bir-haftada-9-bin-600-can-kaybi-1107838752.html
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meteoroloji, aşırı sıcaklar, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası
meteoroloji, aşırı sıcaklar, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası
Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek: Uzman isimden kritik değerlendirme
Meteoroloji uzmanları aşırı sıcakların ağustos ayı sonunda etkili olacağını söyledi.
Ülke genelinde bunaltıcı hava etkili olurken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, TGRT Haber ekranlarında ağustos ayının sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.
Ağustos ayı sonuna dikkat
İstanbul'da kısa süreli yağış İstanbul'da yüksek nemin sıcaklıkla birleşmesiyle özellikle şehir merkezlerinde bunaltıcı hava etkili oluyor. Demirhan, kuzeydoğudan gelen serin havayla birlikte bölgede hafif yağış geçişlerinin görülebileceğini belirtti. Uzman isim, Perşembe günü İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde kısa süreli ve hafif yağış geçişi beklendiğini belirtti. Demirhan, yağışın yaklaşık yarım saat sürmesinin öngörüldüğünü söyledi.
Ağustos sonuna dikkat önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşüp düşmeyeceği merak edilirken, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tahminlerine dikkat çeken Deniz Demirhan, ağustos sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Özellikle Ege, Güneydoğu Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyretme ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı.
Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı 5 derece fazla sıcak hava dalgasının nedenleri arasında küresel atmosferik dolaşımın da bulunduğuna dikkat çeken Demirhan, El Niño etkisinin de bu süreçte rol oynadığını belirtti. Pasifik Okyanusu'ndan başlayan küresel sirkülasyonun Akdeniz'i de etkilediğini aktaran Demirhan, özellikle Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının ortalamaların 3 ila 5 derece üzerine çıkmasının bunaltıcı havanın önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.
Bu hafta hava nasıl olacak?
MGM'nin 5 günlük hava tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12-16 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı tahmininde de sıcak hava dalgasının özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve iç kesimlerde etkisini sürdürdüğü görülüyor. 12 Ağustos Çarşamba Hafta ortasında yüksek sıcaklıklar özellikle kıyı Ege ve Akdeniz hattında baskısını hissettiriyor. Aydın ve Muğla çevrelerinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu genelinde de Diyarbakır ve Şanlıurfa hattında 40 derecelik ekstrem değerler öne çıkıyor. Buna karşılık Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
13 Ağustos Perşembe Aydın genelinde sıcaklıkların yine 41 dereceyi test etmesi bekleniyor. Ankara ve çevrelerinde sıcaklık 32 derece civarında ölçülürken, Karadeniz Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etki alanı genişliyor. 14 Ağustos Cuma Haftanın son iş gününde, kuzeyden gelen yağışlı hava kütlesi İç Ege ve İç Anadolu'nun batısına doğru ilerliyor. Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri haritada belirginleşirken, kıyı Ege ve Akdeniz bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini koruyor. Muğla'da termometreler 40 dereceyi gösterirken, Güneydoğu'da Diyarbakır hattının 40 derecelik sıcaklıkla haftayı kapatması tahmin ediliyor.