https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ateskesin-uzamasi-haberi-piyasayi-salladi-altin-gumus-ve-borsa-uctu-1107944325.html
Ateşkesin uzaması haberi piyasayı salladı: Altın, gümüş ve borsa uçtu
Ateşkesin uzaması haberi piyasayı salladı: Altın, gümüş ve borsa uçtu
Sputnik Türkiye
ABD enflasyonu öncesinde piyasalara yön veren gelişme ABD ve İran'dan geldi. Ateşkesin uzatılacağı haberi Borsa İstanbul'u uçururken gram altın hızla yükseldi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T13:27+0300
2026-08-12T13:27+0300
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ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı.ABD enflasyon verisine odaklanan piyasaların yeni odağı ateşkesin ne kadar daha uzayacağı oldu.Henüz yeni ateşkesin ne kadar uzayacağına dair tarih belli olmasa da piyasalar tepki vermeye başladı.Borsa İstanbul'da alımlar hızlandıBorsa İstanbul'da alımlar ateşkesin uzatılacağına dair beklentilerle hızlandı. BİST yüzde 1,5 civarında primle 13 bin 905 puana yükseldi.Altın fırladıGram altın fiyatları gün içi zirvesi olan 6 bin 791 liraya çıktı. Böylece 2,5 ayın zirvesine ulaşmış oldu.Gümüş hareketlendiGümüş fiyatları da ateşkes gelişmesiyle hızla yükseldi. Yüzde 3 civarında prim yapan ons gümüş 66,79 dolara, gram gümüş ise 102,5 liraya çıktı.Petrol düşüştePetrol fiyatları da düşüşe geçti. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 86,96 dolara, WTI petrol ise 81,44 dolara kadar yüzde 1 civarında düşüş kaydetti.Dolar yata seyrine devam ediyorDolar kuru ise ateşkesin uzamasından bağımsız olarak ABD enflasyonuna odaklandı ve durağan seyirle 47,7500 liradan işlem geçiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/altin-fiyatlari-kazanclarini-geri-verdi-piyasalarda-5-bin-dolar-tahmini-1107933310.html
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ekonomi, altın, ons altın, gram altın, borsa
ekonomi, altın, ons altın, gram altın, borsa
Ateşkesin uzaması haberi piyasayı salladı: Altın, gümüş ve borsa uçtu
ABD enflasyonu öncesinde piyasalara yön veren gelişme ABD ve İran'dan geldi. Ateşkesin uzatılacağı haberi Borsa İstanbul'u uçururken gram altın hızla yükseldi.
ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı.
ABD enflasyon verisine odaklanan piyasaların yeni odağı ateşkesin ne kadar daha uzayacağı oldu.
Henüz yeni ateşkesin ne kadar uzayacağına dair tarih belli olmasa da piyasalar tepki vermeye başladı.
Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı
Borsa İstanbul'da alımlar ateşkesin uzatılacağına dair beklentilerle hızlandı. BİST yüzde 1,5 civarında primle 13 bin 905 puana yükseldi.
Gram altın fiyatları gün içi zirvesi olan 6 bin 791 liraya çıktı. Böylece 2,5 ayın zirvesine ulaşmış oldu.
Gümüş fiyatları da ateşkes gelişmesiyle hızla yükseldi. Yüzde 3 civarında prim yapan ons gümüş 66,79 dolara, gram gümüş ise 102,5 liraya çıktı.
Petrol fiyatları da düşüşe geçti. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 86,96 dolara, WTI petrol ise 81,44 dolara kadar yüzde 1 civarında düşüş kaydetti.
Dolar yata seyrine devam ediyor
Dolar kuru ise ateşkesin uzamasından bağımsız olarak ABD enflasyonuna odaklandı ve durağan seyirle 47,7500 liradan işlem geçiyor.