Asbes, küf ve dökülen duvarlar: ABD ordusunun Pasifik’teki üslerinden müfettiş görüntüsü
© Fotoğraf : (Ekran Görüntüsü) ABD Savunma Bakanlığı Genel MüfettişliğiCeilings crumble inside homes on Kadena Air Force Base, Japan. According to the Defense Department Office of Inspector General, 139 homes in the Stearley Heights Housing neighborhood were affected by ceiling collapse. (Screenshot/DoD Inspector General)
© Fotoğraf : (Ekran Görüntüsü) ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği
Abone ol
Pentagon bünyesindeki bir denetim biriminin basına sızan raporuna göre "Küf, asbest ve dökülüp dağılan duvarlar, ABD ordusunun Pasifik'teki üslerinde yaşanan sorunlardan sadece birkaçı."
Asbes, küf ve dökülen duvarlar: ABD ordusunun Pasifik’teki üslerinden müfettiş görüntüsü
Pentagon bünyesindeki bir denetim birimine göre: Küf, asbest ve dökülüp dağılan duvarlar, ABD ordusunun Pasifik'teki üslerinde yaşanan sorunlardan sadece birkaçı.
Japonya'daki Camp Courtney ile Kadena ve Yokota Hava Üslerinde incelemelerde bulunan Savunma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi (OIG) ekipleri, "gözle görülür korozyon, küf, yangın hasarı, bina içi ve dışındaki çatlaklar, beton dökülmesi ve açığa çıkmış donatı demirleri, su sızıntısı, kurşun bazlı boya, asbest içeren malzemeler ve çalışmayan iletişim bağlantıları" tespit etti.
Müfettişler tespit etti
Bulgular, ABD Savunma Bakanlığı’nın ‘denetiminden sorumlu’ müfettişlerinin Mayıs 2025'te Pasifik Komutanlığı'na (PACOM) bağlı 11 üssü ziyaret ettiği altyapı denetimi sırasında ortaya çıktı. Ekipler, üslerdeki konutların yanı sıra operasyon ve iletişim altyapısını da inceledi.
© (Ekran Görüntüsü) ABD Savunma Bakanlığı Genel MüfettişliğiCorroded steel fenders, damaged concrete and damaged beam support columns on Tengan Pier at Camp Courtney, Japan. (Screenshot/DoD Inspector General)
Corroded steel fenders, damaged concrete and damaged beam support columns on Tengan Pier at Camp Courtney, Japan. (Screenshot/DoD Inspector General)
© (Ekran Görüntüsü) ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği
'Bir kısmı sansürlendi'
Amerika merkezli askeri haberler sitesi Military Times’ın haberine göre 'raporun büyük bir kısmı gizlilik gerekçesiyle sansürlenmiş olsa da', yer alan betimlemeler ve fotoğraflar bazı yapıların çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Buna, Kadena'daki tavanları dökülmüş ve oturma odası mobilyaları moloz yığınlarıyla kaplanmış evlere ait iki fotoğraf da dahil.
Habere göre bakımsız askeri tesisler yalnızca Pasifik bölgesiyle sınırlı değil. Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) 2022 tarihli bir raporunda, 2020 yılı itibarıyla 137 milyon dolarlık bir altyapı bakım açığı bulunduğu tahmin ediliyor. Haberdeki ifadelerle ‘Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri üslerde bulunan konutlar da uzun süredir zehirli küf gibi sorunlarla boğuşuyor.’