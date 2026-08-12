https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/asbes-kuf-ve-dokulen-duvarlar-abd-ordusunun-pasifikteki-uslerinden-mufettis-goruntusu-1107946764.html

Asbes, küf ve dökülen duvarlar: ABD ordusunun Pasifik’teki üslerinden müfettiş görüntüsü

Asbes, küf ve dökülen duvarlar: ABD ordusunun Pasifik’teki üslerinden müfettiş görüntüsü

Sputnik Türkiye

Pentagon bünyesindeki bir denetim birimine göre: küf, asbest ve dökülüp dağılan duvarlar, ABD ordusunun Pasifik'teki üslerinde yaşanan sorunlardan sadece birkaçı. İşte detaylar ve görüntüler...

2026-08-12T14:34+0300

2026-08-12T14:34+0300

2026-08-12T14:34+0300

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Asbes, küf ve dökülen duvarlar: ABD ordusunun Pasifik’teki üslerinden müfettiş görüntüsüPentagon bünyesindeki bir denetim birimine göre: Küf, asbest ve dökülüp dağılan duvarlar, ABD ordusunun Pasifik'teki üslerinde yaşanan sorunlardan sadece birkaçı.Japonya'daki Camp Courtney ile Kadena ve Yokota Hava Üslerinde incelemelerde bulunan Savunma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi (OIG) ekipleri, "gözle görülür korozyon, küf, yangın hasarı, bina içi ve dışındaki çatlaklar, beton dökülmesi ve açığa çıkmış donatı demirleri, su sızıntısı, kurşun bazlı boya, asbest içeren malzemeler ve çalışmayan iletişim bağlantıları" tespit etti.Müfettişler tespit ettiBulgular, ABD Savunma Bakanlığı’nın ‘denetiminden sorumlu’ müfettişlerinin Mayıs 2025'te Pasifik Komutanlığı'na (PACOM) bağlı 11 üssü ziyaret ettiği altyapı denetimi sırasında ortaya çıktı. Ekipler, üslerdeki konutların yanı sıra operasyon ve iletişim altyapısını da inceledi.'Bir kısmı sansürlendi'Amerika merkezli askeri haberler sitesi Military Times’ın haberine göre 'raporun büyük bir kısmı gizlilik gerekçesiyle sansürlenmiş olsa da', yer alan betimlemeler ve fotoğraflar bazı yapıların çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Buna, Kadena'daki tavanları dökülmüş ve oturma odası mobilyaları moloz yığınlarıyla kaplanmış evlere ait iki fotoğraf da dahil.Habere göre bakımsız askeri tesisler yalnızca Pasifik bölgesiyle sınırlı değil. Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) 2022 tarihli bir raporunda, 2020 yılı itibarıyla 137 milyon dolarlık bir altyapı bakım açığı bulunduğu tahmin ediliyor. Haberdeki ifadelerle ‘Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri üslerde bulunan konutlar da uzun süredir zehirli küf gibi sorunlarla boğuşuyor.’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/manilada-yagislarin-ardindan-cop-krizi-nehirler-tonlarca-atikla-doldu-1107945566.html

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