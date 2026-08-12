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Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü: MSB'den ilk açıklama geldi
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü: MSB'den ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T15:24+0300
2026-08-12T15:24+0300
2026-08-12T16:06+0300
türki̇ye
f-16
yalova
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Yalova'da F-16 askeri eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.Pilot atlayarak kurtulduMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir." denildi.Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, F-16 uçağının kaza kırıma uğradığını söyledi. Pilotun sağ olduğunu belirten Usta, "Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor." dedi.Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını anlatarak, "Bir yerleşim yeri yok. Herhangi bir sivil ya da askeri yaralımız yok. Pilotumuz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bir sıkıntı yok. Gerekli incelemeleri yapıyoruz." dedi.
türki̇ye
yalova
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f-16, yalova
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü: MSB'den ilk açıklama geldi
15:24 12.08.2026 (güncellendi: 16:06 12.08.2026)
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Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 askeri eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir." denildi.
Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, F-16 uçağının kaza kırıma uğradığını söyledi. Pilotun sağ olduğunu belirten Usta, "Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor." dedi.
Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını anlatarak, "Bir yerleşim yeri yok. Herhangi bir sivil ya da askeri yaralımız yok. Pilotumuz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bir sıkıntı yok. Gerekli incelemeleri yapıyoruz." dedi.