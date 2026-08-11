https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-zammi-iptal-edildi-1107928591.html
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zammı iptal edildi
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zammı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı yapılması beklenen zamlar, uluslararası piyasalardaki fiyat değişimleri nedeniyle iptal edildi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T20:03+0300
2026-08-11T20:03+0300
2026-08-11T20:03+0300
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akaryakıt
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benzin fiyatları
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Motorinde yaklaşık 5.14 TL, benzinde ise 1.50 TL civarında olması öngörülen artışın pompaya yansımayacağı belirtildi. Gün içinde küresel ürün fiyatlarında yaşanan değişimle birlikte zam ihtiyacının ortadan kalkması sonucu akaryakıt fiyatlarında bu gece herhangi bir değişiklik olmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/motorine-buyuk-zam-bekleniyor-benzin-fiyatlari-da-artacak-mi-1107915357.html
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akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, zam, ara zam, ek zam, benzin, benzin fiyatları, mazot, motorin
akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, zam, ara zam, ek zam, benzin, benzin fiyatları, mazot, motorin
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zammı iptal edildi
Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı yapılması beklenen zamlar, uluslararası piyasalardaki fiyat değişimleri nedeniyle iptal edildi.
Motorinde yaklaşık 5.14 TL, benzinde ise 1.50 TL civarında olması öngörülen artışın pompaya yansımayacağı belirtildi.
Gün içinde küresel ürün fiyatlarında yaşanan değişimle birlikte zam ihtiyacının ortadan kalkması sonucu akaryakıt fiyatlarında bu gece herhangi bir değişiklik olmayacak.