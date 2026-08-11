https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-zammi-iptal-edildi-1107928591.html

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zammı iptal edildi

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zammı iptal edildi

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı yapılması beklenen zamlar, uluslararası piyasalardaki fiyat değişimleri nedeniyle iptal edildi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T20:03+0300

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Motorinde yaklaşık 5.14 TL, benzinde ise 1.50 TL civarında olması öngörülen artışın pompaya yansımayacağı belirtildi. Gün içinde küresel ürün fiyatlarında yaşanan değişimle birlikte zam ihtiyacının ortadan kalkması sonucu akaryakıt fiyatlarında bu gece herhangi bir değişiklik olmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/motorine-buyuk-zam-bekleniyor-benzin-fiyatlari-da-artacak-mi-1107915357.html

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