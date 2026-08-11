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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-zammi-iptal-edildi-1107928591.html
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zammı iptal edildi
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zammı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı yapılması beklenen zamlar, uluslararası piyasalardaki fiyat değişimleri nedeniyle iptal edildi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T20:03+0300
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Motorinde yaklaşık 5.14 TL, benzinde ise 1.50 TL civarında olması öngörülen artışın pompaya yansımayacağı belirtildi. Gün içinde küresel ürün fiyatlarında yaşanan değişimle birlikte zam ihtiyacının ortadan kalkması sonucu akaryakıt fiyatlarında bu gece herhangi bir değişiklik olmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/motorine-buyuk-zam-bekleniyor-benzin-fiyatlari-da-artacak-mi-1107915357.html
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Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zammı iptal edildi

20:03 11.08.2026
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA
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Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı yapılması beklenen zamlar, uluslararası piyasalardaki fiyat değişimleri nedeniyle iptal edildi.
Motorinde yaklaşık 5.14 TL, benzinde ise 1.50 TL civarında olması öngörülen artışın pompaya yansımayacağı belirtildi.
Gün içinde küresel ürün fiyatlarında yaşanan değişimle birlikte zam ihtiyacının ortadan kalkması sonucu akaryakıt fiyatlarında bu gece herhangi bir değişiklik olmayacak.
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
EKONOMİ
Motorine büyük zam bekleniyor: Benzin fiyatları da artacak mı?
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