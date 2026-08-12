https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/aliyev-zengezur-koridoru-planini-acikladi-sadece-yol-olmayacak-1107934394.html

Aliyev Zengezur Koridoru planını açıkladı: Sadece yol olmayacak

Aliyev Zengezur Koridoru planını açıkladı: Sadece yol olmayacak

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan ile Azerbaycan'ı bağlayacak Zengezur Koridoru'nun kapsamının genişletildiğini duyurdu. Aliyev, projenin sadece... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T07:48+0300

2026-08-12T07:48+0300

2026-08-12T07:48+0300

dünya

i̇lham aliyev

azerbaycan

ermenistan

nahçıvan

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101040371_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_84828f2cdfeb70f3c170a2a58ac97863.png

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na (AZTV) verdiği röportajda, Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru projesine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Koridora bugün çok daha geniş bir açıdan baktıklarını belirten Aliyev, projenin stratejik boyutunun ulaşım hatlarının ötesine geçtiğini vurguladı.Azerbaycan'ı ayrılmaz parçası olan Nahçıvan ile birleştirmenin uzun yıllardır kurdukları bir hedef olduğunu belirten Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı sonrası imzalanan bildiride bu hükmün yer aldığını ancak Ermenistan tarafının 5 yıl boyunca pratik adım atmadığını hatırlattı. Aliyev, 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen tarihi zirvede konunun çözüme kavuştuğunu ve TRIPP adı verilen projenin uygulanmasına başlandığını aktardı.Yıllık 15 milyon ton yük hedefi ve demir yolu çalışmalarıAzerbaycan tarafındaki demir yolu inşaatının hızla ilerlediğini ifade eden Aliyev, hatların önümüzdeki yıl Ermenistan sınırına ulaşacağını bildirdi. Ermenistan tarafındaki altyapının henüz hazır olmaması nedeniyle çalışmaları kontrollü sürdürdüklerini belirten Azerbaycan lideri, Zengezur Koridoru üzerinden yıllık en az 15 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini altını çizerek vurguladı.Projenin yalnızca bir lojistik hat olmadığını belirten Aliyev, koridorun aynı zamanda bölgenin dijital ve enerji omurgası haline geleceğini ifade etti.Fiber optik hatlar ve petrol-doğalgaz boru hatları geliyorZengezur Koridoru'nun çok katmanlı bir altyapı projesine dönüştüğünü açıklayan Aliyev; güzergah üzerinden fiber optik kablo, elektrik hatları ve ihtiyaç duyulması halinde petrol ve doğal gaz boru hatları geçirileceğini belirtti.Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a uzanacak elektrik hatları projesinin hazır olduğunu aktaran Aliyev, işgalden kurtarılan Cebrayıl'da devasa bir trafo merkezi inşa edildiğini kaydetti. Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nin eski ve tehlikeli olduğunu, kapatılması durumunda Ermenistan'ın enerji krizi yaşayabileceğini hatırlatan Aliyev; Türkiye, Azerbaycan, Nahçıvan ve Avrupa'yı bağlayacak bu enerji hattının olası bir krizde Ermenistan enerji sistemini de ayakta tutabileceğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kuresel-borsalar-veri-bekliyor-piyasalarda-kritik-bekleyis-1107934062.html

azerbaycan

ermenistan

nahçıvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, nahçıvan, haberler