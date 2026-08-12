https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ak-parti-sozcusu-celikten-tepki-hatimogullarinin-ifadelerini-reddediyoruz-1107945403.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Hatimoğulları'nın ifadelerini reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Hatimoğulları'nın ifadelerini reddediyoruz

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine tepki gösterdi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T13:31+0300

2026-08-12T13:31+0300

2026-08-12T13:31+0300

türki̇ye

ömer çelik

tülay hatimoğulları

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz" dedi. Çelik, "Sn Hatimoğulları’nın İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamasını düzeltmelidirÇelik açıklamasında şunları dile getirdi: "Meclis'te 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti Eş Genel Başkanı’nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail’in Filistin’i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye’dir.Sn Hatimoğulları’nın İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye’de ve dünyada 'insanlık ittifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Sn Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ak-parti-sozcusu-celik-bugun-yasa-teklifinin-verilmis-olmasiyla-2-yillik-bir-surecin-en-onemli-1107799256.html

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ömer çelik, tülay hatimoğulları