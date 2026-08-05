https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ak-parti-sozcusu-celik-bugun-yasa-teklifinin-verilmis-olmasiyla-2-yillik-bir-surecin-en-onemli-1107799256.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, (MKYK) toplantısına ilişkin yaptığı açıklamalarda "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla, 2... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

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ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)

türkiye

terörsüz türkiye

ömer çelik

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısının açılışındaki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" konusuna değindiğini aktaran Çelik, şunları söyledi:Çelik, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın son derece büyük riskler ve tehditlerle dolu olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri de kullandı:Şehitlere Allah'tan rahmet dileyip gazilere hürmetlerini sunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim" dedi."Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" süreci için çok emek sarf edildiğini, pek çok çalışma yapıldığını dile getiren Çelik sözlerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/surec-yasasi-teklifinde-hak-yoksunlugu-detay-ak-partili-gulerden-onemli-aciklama-1107795296.html

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ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), türkiye, terörsüz türkiye, ömer çelik