https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ak-parti-sozcusu-celik-bugun-yasa-teklifinin-verilmis-olmasiyla-2-yillik-bir-surecin-en-onemli-1107799256.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, (MKYK) toplantısına ilişkin yaptığı açıklamalarda "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla, 2... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T18:06+0300
2026-08-05T18:06+0300
2026-08-05T18:10+0300
türki̇ye
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
türkiye
terörsüz türkiye
ömer çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103944936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ad80fbf31c3e62131fd5a6164c50a99.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısının açılışındaki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" konusuna değindiğini aktaran Çelik, şunları söyledi:Çelik, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın son derece büyük riskler ve tehditlerle dolu olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri de kullandı:Şehitlere Allah'tan rahmet dileyip gazilere hürmetlerini sunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim" dedi."Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" süreci için çok emek sarf edildiğini, pek çok çalışma yapıldığını dile getiren Çelik sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/surec-yasasi-teklifinde-hak-yoksunlugu-detay-ak-partili-gulerden-onemli-aciklama-1107795296.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103944936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_849a1a9a389a99d341d23172d1eca2d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), türkiye, terörsüz türkiye, ömer çelik
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), türkiye, terörsüz türkiye, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu
18:06 05.08.2026 (güncellendi: 18:10 05.08.2026)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, (MKYK) toplantısına ilişkin yaptığı açıklamalarda "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla, 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısının açılışındaki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" konusuna değindiğini aktaran Çelik, şunları söyledi:
Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya koyulması gereken tavırlar, kullanılması gereken üslup, Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.
Çelik, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın son derece büyük riskler ve tehditlerle dolu olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri de kullandı:
Tüm bunların arkasında birtakım siyasi projeler de var, ülkemizi yolundan çevirmeye çalışan, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan. Bütün bunlar karşısında şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti, bütün unsurlarıyla beraber milletimizin desteğiyle en güçlü mücadeleyi verdi. Her türlü darbe girişiminden tutun, birtakım emperyalist ve siyonist projelerin ülkemize musallat olan kötü niyetlerine kadar her şey, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla engellendi.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyip gazilere hürmetlerini sunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim" dedi.
"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" süreci için çok emek sarf edildiğini, pek çok çalışma yapıldığını dile getiren Çelik sözlerine şöyle devam etti:
Esasında 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefi, etrafımızdaki gelişmeleri çok iyi izlediğimizde, yakın bölgemizde emperyalistlerin, siyonistlerin hangi kirli planları, bölgeyi parçalamaya, bölge insanlarını birbirine düşürmeye dönük hangi şer şebekelerini devreye soktuğunu düşündüğümüzde, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet aklının, siyasette, Meclis'te ve diğer alanlarda tecelli eden siyaset aklının, milletimizin değerlerinin, irfanının, basiretinin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Bölgemizdeki bütün bu gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde, özellikle son 10 yıla odaklandığımızda, göreceğimiz şey şudur, kurallı bir dünya düzeni sona ermiştir, kuralsız bir dünya düzenine geçilmiştir. Kaotik bir şekilde ortaya çıkan bu tablo neticesinde dünyanın bütün dikişleri sökülmektedir.