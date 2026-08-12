https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/abd-altin-kubbeyi-ilk-kez-test-etti-1107932786.html

ABD, Altın Kubbe'yi ilk kez test etti

ABD, Altın Kubbe'yi ilk kez test etti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Altın Kubbe füze savunma programı kapsamında uzay tabanlı önleyici füzelere yönelik ilk testlerin tamamlandığı ve çalışmaların bir sonraki test... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T04:27+0300

2026-08-12T04:27+0300

2026-08-12T04:27+0300

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altın kubbe

altın kubbe füze savunma sistemi

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ABD Uzay Kuvvetleri Generali ve projenin lideri Michael Guetlein, Altın Kubbe füze savunma programı kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı.Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, program kapsamında uzay tabanlı önleyici füzeler geliştiren ABD'li ekipler ilk testlerini başarıyla tamamladı. İlk aşamadaki testlerde, sensörlerden bir önleyici füzeye veri aktarılması ve uzay araçlarında kullanılan itki sistemlerinin test edilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirildi.Guetlein gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketlerin artık bir sonraki aşamaya geçtiğini belirterek, teknolojilerin doğrudan uzayda test edilmeye başlandığını söyledi.Neler olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2025'te yaklaşık 175 milyar dolara mal olması beklenen Altın Kubbe projesini kamuoyuna duyurmuştu.Çok katmanlı füze savunma sistemi olarak tasarlanan Altın Kubbe'nin, ABD'yi füze tehditlerine karşı korumak amacıyla kara, deniz ve uzay tabanlı sistemleri tek bir yapıda birleştirmesi planlanıyor.Program kapsamında gerçekleştirilecek ilk büyük testin 2028 yılının sonlarında yapılması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1107932660.html

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abd, altın kubbe, altın kubbe füze savunma sistemi