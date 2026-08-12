https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/3-ilde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107952972.html

3 ilde orman yangını: Ekipler müdahale etti

3 ilde orman yangını: Ekipler müdahale etti

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Kuyucak, Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T17:16+0300

2026-08-12T17:16+0300

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Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın bölgesine hava ve kara araçları gönderildi. Aynı bölgede geçen hafta da yangın çıkmış ve ekiplerin çalışması sonucu söndürülmüştü.Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın için de ekipler harekete geçti. Yangına hava ve kara araçlarıyla müdahale edildi.Muğla'nın Seydikemer ilçesi Sahilceylan Mahallesi'nde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Dört bölgede de ekipler yangınları kontrol altına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/boluda-orman-yangini-ekipler-seferber-oldu-1107927996.html

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