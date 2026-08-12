https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/3-ilde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107952972.html
3 ilde orman yangını: Ekipler müdahale etti
3 ilde orman yangını: Ekipler müdahale etti
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Kuyucak, Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T17:16+0300
2026-08-12T17:16+0300
2026-08-12T18:54+0300
türki̇ye
antalya
muğla
aydın
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107952486_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_883a1f4627789210af0d99c50cb993c2.jpg
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın bölgesine hava ve kara araçları gönderildi. Aynı bölgede geçen hafta da yangın çıkmış ve ekiplerin çalışması sonucu söndürülmüştü.Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın için de ekipler harekete geçti. Yangına hava ve kara araçlarıyla müdahale edildi.Muğla'nın Seydikemer ilçesi Sahilceylan Mahallesi'nde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Dört bölgede de ekipler yangınları kontrol altına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/boluda-orman-yangini-ekipler-seferber-oldu-1107927996.html
türki̇ye
antalya
muğla
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107952486_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_30356c9f03f1523ce49956fed6802627.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, muğla, aydın, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
antalya, muğla, aydın, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
3 ilde orman yangını: Ekipler müdahale etti
17:16 12.08.2026 (güncellendi: 18:54 12.08.2026)
Aydın'ın Kuyucak, Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın bölgesine hava ve kara araçları gönderildi. Aynı bölgede geçen hafta da yangın çıkmış ve ekiplerin çalışması sonucu söndürülmüştü.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın için de ekipler harekete geçti. Yangına hava ve kara araçlarıyla müdahale edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Sahilceylan Mahallesi'nde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dört bölgede de ekipler yangınları kontrol altına aldı.