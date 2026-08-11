https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/boluda-orman-yangini-ekipler-seferber-oldu-1107927996.html
Bolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
Bolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
Sputnik Türkiye
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T19:36+0300
2026-08-11T19:36+0300
2026-08-11T21:21+0300
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bolu
bolu valiliği
bolu cumhuriyet başsavcılığı
bolu belediyesi
bolu i̇l emniyet müdürlüğü
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Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasındaki ormanlık bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.. Yangın ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hatayda-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107903371.html
türki̇ye
bolu
bolu belediyesi
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bolu, bolu valiliği, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu belediyesi, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
bolu, bolu valiliği, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu belediyesi, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
Bolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
19:36 11.08.2026 (güncellendi: 21:21 11.08.2026)
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasındaki ormanlık bölgede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi..
Yangın ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu söndürüldü.