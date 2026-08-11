Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/boluda-orman-yangini-ekipler-seferber-oldu-1107927996.html
Bolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
Bolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
Sputnik Türkiye
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T19:36+0300
2026-08-11T21:21+0300
türki̇ye
bolu
bolu valiliği
bolu cumhuriyet başsavcılığı
bolu belediyesi
bolu i̇l emniyet müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107927835_0:330:1170:988_1920x0_80_0_0_d0072cb6af5a07679f3fd9657360fc91.jpg
Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasındaki ormanlık bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.. Yangın ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hatayda-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107903371.html
türki̇ye
bolu
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107927835_0:147:1170:1025_1920x0_80_0_0_4a34d7f5a5f63e72c94bf17d477dc5cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolu, bolu valiliği, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu belediyesi, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
bolu, bolu valiliği, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu belediyesi, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı

Bolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu

19:36 11.08.2026 (güncellendi: 21:21 11.08.2026)
© AA / Orman Bölge MüdürlüğüBolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı
Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Orman Bölge Müdürlüğü
Abone ol
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasındaki ormanlık bölgede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi..
Yangın ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu söndürüldü.
Hatay'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TÜRKİYE
Hatay'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale edildi
Dün, 17:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала