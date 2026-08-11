https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bingolde-asansor-dustu-1-isci-hayatini-kaybetti-1107925332.html

Bingöl'de asansör düştü: 1 işçi hayatını kaybetti

Bingöl'de asansör düştü: 1 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bingöl'de yapımı süren bir binada montaj çalışması sırasında asansörün düşmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T17:49+0300

2026-08-11T17:49+0300

2026-08-11T17:49+0300

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Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binada montajı yapılan asansör henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.Montaj ekibinde bulunan 33 yaşındaki Muhammed U., asansörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Muhammed U., sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/gaziantepte-asansor-kazasi-66-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107255491.html

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afad, bingöl, asansör, asansör faciası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı