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Bingöl'de asansör düştü: 1 işçi hayatını kaybetti
Bingöl'de asansör düştü: 1 işçi hayatını kaybetti
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Bingöl'de yapımı süren bir binada montaj çalışması sırasında asansörün düşmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binada montajı yapılan asansör henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.Montaj ekibinde bulunan 33 yaşındaki Muhammed U., asansörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Muhammed U., sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/gaziantepte-asansor-kazasi-66-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107255491.html
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afad, bingöl, asansör, asansör faciası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
afad, bingöl, asansör, asansör faciası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı

Bingöl'de asansör düştü: 1 işçi hayatını kaybetti

17:49 11.08.2026
© AA / Bingöl İtfaiyesiBingöl'de inşaatı devam eden binada montajı yapıldığı sırada düşen asansörün altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Bingöl'de inşaatı devam eden binada montajı yapıldığı sırada düşen asansörün altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Bingöl İtfaiyesi
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Bingöl'de yapımı süren bir binada montaj çalışması sırasında asansörün düşmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binada montajı yapılan asansör henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Montaj ekibinde bulunan 33 yaşındaki Muhammed U., asansörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Muhammed U., sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde arızalanan asansöre sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
TÜRKİYE
Gaziantep'te asansör kazası: 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
15 Temmuz, 00:48
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