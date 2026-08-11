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Yağ fabrikasının neden olduğu kokuya ilişkin idari ve cezai işlem
Yağ fabrikasının neden olduğu kokuya ilişkin idari ve cezai işlem
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir yağ fabrikasından kaynaklandığı belirtilen kokuya ilişkin idari ve cezai işlem uygulandı. Ceza işlemlerinin ardındansa... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Dilovası Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikadan kaynaklanan koku şikayetleri üzerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince saha inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirildi.Çalışmalar sonucu düzenlenen tutanak ve raporlar yetkili kurumlara iletildi.Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından ilgili mevzuat kapsamında idari ve cezai işlem uygulandı.Çalışmalara Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın da destek verdiği belirtildi.İnceleme ve cezai işlemin ardından koku kaynağının sahadan tamamen uzaklaştırıldığı ve sorunun kontrol altına alındığı kaydedildi.Açıklamada, belediyenin doğrudan idari yaptırım yetkisinin bulunmadığı durumlarda da ekiplerin tespit ve takip çalışmalarını sürdürdüğü, elde edilen bulgu ve raporların yetkili kurumlara iletildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/kusadasi-belediyesi-sorusturmasi-14-kisi-tutuklandi-1107909376.html
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türkiye, dilovası, koku
türkiye, dilovası, koku

Yağ fabrikasının neden olduğu kokuya ilişkin idari ve cezai işlem

01:48 11.08.2026
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - HAKAN GÖNÜLBursa’da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında dün akşam 19.00'da başlayan yangın 13 saattir sürüyor. Yangın kontrol altında ancak fabrika için için yanmaya devam ediyor. 45 dönümlük alanda kurulu fabrikadaki yangının boyutu gün ağarınca insansız hava aracı ile havadan görüntülendi.
Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında dün akşam 19.00'da başlayan yangın 13 saattir sürüyor. Yangın kontrol altında ancak fabrika için için yanmaya devam ediyor. 45 dönümlük alanda kurulu fabrikadaki yangının boyutu gün ağarınca insansız hava aracı ile havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - HAKAN GÖNÜL
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir yağ fabrikasından kaynaklandığı belirtilen kokuya ilişkin idari ve cezai işlem uygulandı. Ceza işlemlerinin ardındansa koku kaynağının sahadan tamamen uzaklaştırıldığı belirtildi
Dilovası Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikadan kaynaklanan koku şikayetleri üzerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince saha inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmalar sonucu düzenlenen tutanak ve raporlar yetkili kurumlara iletildi.
Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından ilgili mevzuat kapsamında idari ve cezai işlem uygulandı.
Çalışmalara Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın da destek verdiği belirtildi.
İnceleme ve cezai işlemin ardından koku kaynağının sahadan tamamen uzaklaştırıldığı ve sorunun kontrol altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, belediyenin doğrudan idari yaptırım yetkisinin bulunmadığı durumlarda da ekiplerin tespit ve takip çalışmalarını sürdürdüğü, elde edilen bulgu ve raporların yetkili kurumlara iletildiği bildirildi.
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