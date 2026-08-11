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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/kusadasi-belediyesi-sorusturmasi-14-kisi-tutuklandi-1107909376.html
Kuşadası Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı
Kuşadası Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları hakimlikçe... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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kuşadası belediyesi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi.Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye gönderildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/kusadasi-belediyesi-ile-baglantili-rusvet-ve-irtikap-sorusturmasinda-15-supheli-yakalandi-1107844144.html
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kuşadası belediyesi, türkiye, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklanma, aydın
kuşadası belediyesi, türkiye, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklanma, aydın

Kuşadası Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı

00:13 11.08.2026 (güncellendi: 00:19 11.08.2026)
© İbrahim UzunKuşadası Belediyesi
Kuşadası Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© İbrahim Uzun
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Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye gönderildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kuşadası Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
TÜRKİYE
Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında 15 şüpheli yakalandı
7 Ağustos, 12:20
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