https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/kusadasi-belediyesi-sorusturmasi-14-kisi-tutuklandi-1107909376.html
Kuşadası Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı
Kuşadası Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları hakimlikçe... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T00:13+0300
2026-08-11T00:13+0300
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tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi.Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye gönderildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/kusadasi-belediyesi-ile-baglantili-rusvet-ve-irtikap-sorusturmasinda-15-supheli-yakalandi-1107844144.html
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kuşadası belediyesi, türkiye, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklanma, aydın
kuşadası belediyesi, türkiye, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklanma, aydın
Kuşadası Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı
00:13 11.08.2026 (güncellendi: 00:19 11.08.2026)
Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye gönderildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.