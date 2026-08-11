https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/unlu-sarkici-deniz-seki-saglik-durumunu-kendisini-anlatti-balkondan-mi-dustu-1107913574.html

Ünlü şarkıcı Deniz Seki sağlık durumunu 'bacaklarım ikiye ayrıldı' diyerek anlattı: Balkondan mı düştü?

Ünlü şarkıcı Deniz Seki sağlık durumunu 'bacaklarım ikiye ayrıldı' diyerek anlattı: Balkondan mı düştü?

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, evinde geçirdiği kaza sonrasında acil ameliyata alınmıştı. Sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuşan Seki, balkondan düştüğü iddiaları... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T10:39+0300

2026-08-11T10:39+0300

2026-08-11T11:23+0300

yaşam

deniz seki

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Ünlü şarkıcı Deniz Seki, evinin balkonunda düşerek hastanelik oldu. Ünlü isim acil ameliyata alınırken, leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu belirlenirken sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Seki 'balkondan düştü' iddialarını yalanlarken, "Köpeklerime mama yollamak için balkona çıktım, klimanın suyunda kaldım, bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm" diye anlattı. Leğen kemiğinde kırık oluştuGece saat 03.30 sıralarında ünlü şarkıcı, evinin balkonunda ayağının kayması sonucu düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seki'nin yapılan tetkiklerinde, leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyat sonrası TV8'de Gel Konuşalım programına ses kaydı bırakan Deniz Seki sağlık durumuna dair şunları söyledi:"Talihsiz bir kaza yaşadım, konserden geldik, olay 11.30 gibi oldu. Nazar diyorum artık. Köpeklerime mama yollamak için balkona çıktım, klimanın suyunda kaldım, bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm. Leğen kemiğim kırılmış, hemen ambulans arandı. Gece hastaneye geldim sonra ameliyat oldum. Bilgi kirliliği yapmayalım."Deniz Seki ağrısı olmasına rağmen yayına bağlanarak da "Balkondan düşmedim. Hastanede gerekli açıklamayı yapacak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/deniz-seki-hastaneye-kaldirildi-1107907370.html

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deniz seki