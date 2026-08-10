https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/deniz-seki-hastaneye-kaldirildi-1107907370.html

Deniz Seki hastaneye kaldırıldı

Deniz Seki hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Deniz Seki, İstanbul'daki evinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kayması sonucu düşerek hastaneye kaldırıldı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T21:10+0300

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türki̇ye

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deniz seki

i̇stanbul

kaza

kaza sebebi

balkon

yüksekten düşme

düşmek

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Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Gece saatlerinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kaymasıyla düşen Seki, hastaneye kaldırıldı. Habertürk'e göre, Seki'nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Şarkıcı, sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından ameliyata alınırken operasyonun yaklaşık bir saat sürmesinin beklendiği öğrenildi.Tedavi sürecinin ardından Seki'nin bir süre yatak istirahati yapacağı ve hareketlerini kısıtlaması gerekeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/deniz-seki-olumcul-hastalik-iddialarina-yanit-verdi-1099390657.html

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türkiye, deniz seki, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, balkon, yüksekten düşme, düşmek