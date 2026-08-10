Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/deniz-seki-hastaneye-kaldirildi-1107907370.html
Deniz Seki hastaneye kaldırıldı
Deniz Seki hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Deniz Seki, İstanbul'daki evinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kayması sonucu düşerek hastaneye kaldırıldı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T21:10+0300
2026-08-10T21:10+0300
türki̇ye
türkiye
deniz seki
i̇stanbul
kaza
kaza sebebi
balkon
yüksekten düşme
düşmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102880/08/1028800847_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_52a70d61a49aa5f507961919cd6d94c2.jpg
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Gece saatlerinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kaymasıyla düşen Seki, hastaneye kaldırıldı. Habertürk'e göre, Seki'nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Şarkıcı, sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından ameliyata alınırken operasyonun yaklaşık bir saat sürmesinin beklendiği öğrenildi.Tedavi sürecinin ardından Seki'nin bir süre yatak istirahati yapacağı ve hareketlerini kısıtlaması gerekeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/deniz-seki-olumcul-hastalik-iddialarina-yanit-verdi-1099390657.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102880/08/1028800847_75:0:986:683_1920x0_80_0_0_9baa04aa47c92bf2e5832cd8bf0d73c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, deniz seki, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, balkon, yüksekten düşme, düşmek
türkiye, deniz seki, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, balkon, yüksekten düşme, düşmek

Deniz Seki hastaneye kaldırıldı

21:10 10.08.2026
© AA / Muhammed Enes YıldırımDeniz Seki
Deniz Seki - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Abone ol
Deniz Seki, İstanbul'daki evinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kayması sonucu düşerek hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.
Gece saatlerinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kaymasıyla düşen Seki, hastaneye kaldırıldı. Habertürk'e göre, Seki'nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi.
Şarkıcı, sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından ameliyata alınırken operasyonun yaklaşık bir saat sürmesinin beklendiği öğrenildi.
Tedavi sürecinin ardından Seki'nin bir süre yatak istirahati yapacağı ve hareketlerini kısıtlaması gerekeceği belirtildi.
Deniz Seki ölümcül hastalık iddialarına yanıt verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
YAŞAM
Deniz Seki ölümcül hastalık iddialarına yanıt verdi
16 Eylül 2025, 08:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала