https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/deniz-seki-hastaneye-kaldirildi-1107907370.html
Deniz Seki hastaneye kaldırıldı
Deniz Seki hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Deniz Seki, İstanbul'daki evinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kayması sonucu düşerek hastaneye kaldırıldı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T21:10+0300
2026-08-10T21:10+0300
2026-08-10T21:10+0300
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türkiye
deniz seki
i̇stanbul
kaza
kaza sebebi
balkon
yüksekten düşme
düşmek
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Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Gece saatlerinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kaymasıyla düşen Seki, hastaneye kaldırıldı. Habertürk'e göre, Seki'nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Şarkıcı, sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından ameliyata alınırken operasyonun yaklaşık bir saat sürmesinin beklendiği öğrenildi.Tedavi sürecinin ardından Seki'nin bir süre yatak istirahati yapacağı ve hareketlerini kısıtlaması gerekeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/deniz-seki-olumcul-hastalik-iddialarina-yanit-verdi-1099390657.html
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türkiye, deniz seki, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, balkon, yüksekten düşme, düşmek
türkiye, deniz seki, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, balkon, yüksekten düşme, düşmek
Deniz Seki hastaneye kaldırıldı
Deniz Seki, İstanbul'daki evinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kayması sonucu düşerek hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.
Gece saatlerinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kaymasıyla düşen Seki, hastaneye kaldırıldı. Habertürk'e göre, Seki'nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi.
Şarkıcı, sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından ameliyata alınırken operasyonun yaklaşık bir saat sürmesinin beklendiği öğrenildi.
Tedavi sürecinin ardından Seki'nin bir süre yatak istirahati yapacağı ve hareketlerini kısıtlaması gerekeceği belirtildi.