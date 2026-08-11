https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fatih-altaylidan-sebahattin-sirin-iddiasi-kendisi-aslinda-galatasarayli-da-degil-1107926531.html

Fatih Altaylı'dan Sebahattin Şirin iddiası: 'Kendisi aslında Galatasaraylı da değil'

Fatih Altaylı'dan Sebahattin Şirin iddiası: 'Kendisi aslında Galatasaraylı da değil'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Altaylı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muzaffer Şirin hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, Şirin'in... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T18:41+0300

2026-08-11T18:41+0300

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Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ultrAslan tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında gazeteci Fatih Altaylı değerlendirmelerde bulundu.Altaylı, Şirin'in geçmişte Sedat Peker ve İsmailağa cemaatiyle ilişkileri olduğunu öne sürdü. Şirin'in 1991 yılında işlenen bir cinayetin sanıkları arasında da yer aldığını belirten Altaylı, bu nedenle Muzaffer olan adını Sebahattin olarak değiştirmiş olabileceğini ifade etti.Şirin'in Galatasaray camiasıyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Altaylı, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/masak-raporu-ortaya-cikti-ultrarslan-lideri-sirin-ve-oglunun-51-milyonluk-para-trafigi-belirlendi--1107923081.html

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türkiye, muzaffer şirin, ultraslan, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), bahis, galatasaray, galatasaray sportif aş