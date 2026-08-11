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Fatih Altaylı'dan Sebahattin Şirin iddiası: 'Kendisi aslında Galatasaraylı da değil'
Fatih Altaylı'dan Sebahattin Şirin iddiası: 'Kendisi aslında Galatasaraylı da değil'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muzaffer Şirin hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, Şirin'in... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ultrAslan tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında gazeteci Fatih Altaylı değerlendirmelerde bulundu.Altaylı, Şirin'in geçmişte Sedat Peker ve İsmailağa cemaatiyle ilişkileri olduğunu öne sürdü. Şirin'in 1991 yılında işlenen bir cinayetin sanıkları arasında da yer aldığını belirten Altaylı, bu nedenle Muzaffer olan adını Sebahattin olarak değiştirmiş olabileceğini ifade etti.Şirin'in Galatasaray camiasıyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Altaylı, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/masak-raporu-ortaya-cikti-ultrarslan-lideri-sirin-ve-oglunun-51-milyonluk-para-trafigi-belirlendi--1107923081.html
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türkiye, muzaffer şirin, ultraslan, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), bahis, galatasaray, galatasaray sportif aş
türkiye, muzaffer şirin, ultraslan, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), bahis, galatasaray, galatasaray sportif aş

Fatih Altaylı'dan Sebahattin Şirin iddiası: 'Kendisi aslında Galatasaraylı da değil'

18:41 11.08.2026
© AAFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA
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Gazeteci Fatih Altaylı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muzaffer Şirin hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, Şirin'in Galatasaraylı olmadığını, başka bir takımın tribün liderliğini yaptığı dönemde yaşadığı anlaşmazlığın ardından sarı-kırmızılı camiaya geçtiğini iddia etti.
Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ultrAslan tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında gazeteci Fatih Altaylı değerlendirmelerde bulundu.
Altaylı, Şirin'in geçmişte Sedat Peker ve İsmailağa cemaatiyle ilişkileri olduğunu öne sürdü. Şirin'in 1991 yılında işlenen bir cinayetin sanıkları arasında da yer aldığını belirten Altaylı, bu nedenle Muzaffer olan adını Sebahattin olarak değiştirmiş olabileceğini ifade etti.
Şirin'in Galatasaray camiasıyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Altaylı, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası bir Galatasaraylı olarak, böyle bir kişinin adının camiamla anılmasından rahatsız oluyordum. Ki zaten kendisi aslında Galatasaraylı da değildi. Yıllar önce başka bir takımın tribün lideri iken, orada yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu Galatasaray’a geçmişti.

Muzaffer Şirin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
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