https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ukrayna-yardimlari-abd-stoklarini-eritti-javelin-icin-en-az-6-yil-beklenecek-1107911787.html

Ukrayna yardımları ABD stoklarını eritti: Javelin için en az 6 yıl beklenecek

Ukrayna yardımları ABD stoklarını eritti: Javelin için en az 6 yıl beklenecek

Sputnik Türkiye

ABD ordusunun Ukrayna’ya sevk ettiği Javelin anti-tank füzelerinin yerini doldurmasının en az 2030 yılını bulacağı tespit edildi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T07:58+0300

2026-08-11T07:58+0300

2026-08-11T08:00+0300

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abd savaş bakanlığı

pentagon

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Sputnik, ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) bütçe belgelerini inceledi.Bütçe rakamlarına dayanılarak yapılan analizde, ABD Kara Kuvvetleri'nin azalan stokları takviye etmek amacıyla 2022–2025 mali yılları arasında toplam 9 bin 374 adet Javelin füzesi siparişi verdiği görüldü.Ancak sözleşmeleri imzalanan bu partilerin büyük bir bölümünün ordu envanterine girmesi yıllar alacak.Son teslimat 2030’daKronolojik olarak son siparişler arasında yer alan ve 2024 yılında finanse edilen 944 füzelik partinin teslimatına Ağustos 2030 tarihinde başlanabileceği belirtiliyor.Benzer bir gecikme fırlatıcı düzeneklerde de yaşanıyor. Ukrayna'ya verilen askeri teçhizatın yerine konması için satın alınan 50 adet komut-fırlatma ünitesinden oluşan son partinin ABD ordusuna teslimatının 2028 sonunu bulacağı hesaplandı.Tedarik süreci neden uzuyor?Pentagon kaynakları, teslimat tarihlerindeki bu sarkmayı 2022–2024 yılları arasında verilen ek sipariş miktarlarının savunma sanayii üreticilerinin mevcut kapasitesini aşmasıyla açıklıyor.Elde edilen verilere göre, tek bir Javelin füzesinin satın alma ve üretim dahil tam tedarik döngüsü 4.5 yıla kadar çıkıyor. Komut-fırlatma ünitesinin üretim süreci de 4 yıldan fazla zaman alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/hurmuz-gorusmeleri-cikmazda-petrol-fiyatlari-zirve-yapti-1107910985.html

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