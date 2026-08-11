https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/hurmuz-gorusmeleri-cikmazda-petrol-fiyatlari-zirve-yapti-1107910985.html

Hürmüz görüşmeleri çıkmazda: Petrol fiyatları zirve yaptı

Hürmüz görüşmeleri çıkmazda: Petrol fiyatları zirve yaptı

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi petrol fiyatlarını yeniden sıçrattı. Hürmüz Boğazı'nın açılması belirsizliğini korurken Brent petrol 31... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T07:41+0300

2026-08-11T07:41+0300

2026-08-11T07:41+0300

ekonomi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

merkez bankası

fed

donald trump

abd

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ABD ile İran arasında yürütülen barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılmasına yönelik müzakerelerin kilitlenmesi, küresel piyasalarda petrol fiyatları tarafında sert bir yükselişi beraberinde getirdi. Salı günü itibarıyla tırmanışa geçen enerji fiyatları, Asya piyasalarında temkinli bir havanın hakim olmasına yol açarken küresel enflasyonist baskı endişelerini tırmandırdı.Gelişmelerin ardından Brent petrol vadeli kontratları varil başına 88 dolara kadar tırmanırken, ABD Batı Teksas türü (WTI) petrol ise 82,45 dolar seviyesini görerek 31 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerine ulaştı. Pazartesi günü yüzde 5 civarında değer kazanan her iki ham petrol türü de son bir haftanın zirvesine yerleşti.Trump'ın tazminat talebi müzakereleri kilitlediTırmanan petrol fiyatları arkasındaki en kritik faktör, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın barış şartlarına karşılık yeni bir şart öne sürmesi oldu. Trump, geçmiş savaşlar, saldırılar ve protestolarda hayatını kaybedenler için İran'dan tazminat talebi getirdi. Bu hamlenin, hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın açılması sürecini daha da karmaşık bir boyuta taşıdığı ifade ediliyor.Piyasa uzmanları ve IG analisti Tony Sycamore, tarafların birbirine geri adım attırmaya çalıştığı bir süreç yaşandığını aktardı. Sycamore, müzakerelerde net bir sonuç alınana kadar petrolün varil fiyatının 75 ile 95 dolar aralığında geniş bir bantta dalgalanabileceğine dikkat çekti.ABD enflasyon verileri ve Fed beklentisiPetrol tarafındaki ani sıçrama, gözlerin çarşamba günü ilan edilecek olan ABD temmuz ayı enflasyon verileri üzerine çevrilmesine neden oldu. Piyasa beklentileri manşet TÜFE için aylık yüzde 0,1, çekirdek TÜFE içinse yüzde 0,2 artış yönünde biçimleniyor. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası (Fed) kanadından gelecek ay için faiz artırımı ihtimali yeniden güç kazanabilir.Öte yandan, küresel piyasalarda spot altın yüzde 0,5 değer kazanarak ons başına 4.409,81 dolara tırmanırken, döviz kanadında Japon yeni dolar karşısında 159 seviyesine yaklaşarak baskı altında kalmaya devam etti. Asya borsalarında ise Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/filistin-yonetimine-bagli-kudus-valiligi-israil-guneyde-yeni-bir-yahudi-yerlesim-birimi-kurmayi-1107910558.html

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