https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/amerikan-basini-trump-turkiyeden-gizlice-askeri-ucakla-ayrildi-catering-araciyla-ucak-degistirdi-1107919093.html

Amerikan basını: Trump, Türkiye'den gizlice askeri uçakla ayrıldı, catering aracıyla uçaktan çıkarıldı

Amerikan basını: Trump, Türkiye'den gizlice askeri uçakla ayrıldı, catering aracıyla uçaktan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı, Ankara'da kameraların önünde eski Air Force One'a bindi. Ancak sonra bir catering aracıyla uçağın diğer tarafına götürülerek daha küçük bir askeri uçak olan C-32A'ya transfer edildi.

2026-08-11T13:22+0300

2026-08-11T13:22+0300

2026-08-11T13:23+0300

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air force one

esenboğa havalimanı

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Washington Post'un haberine göre, Trump'ın Türkiye'den ayrılışı sırasında "aldatmaca operasyonu" olarak nitelendirilebilecek kapsamlı bir güvenlik planı uygulandı. Gazetenin ulaştığı belgelere ve operasyondan haberdar ABD'li yetkililere göre Trump, 8 Temmuz'da eski Air Force One uçağıyla Türkiye'den ayrılacakmış gibi gösterildi ancak aslında daha küçük bir askeri uçak olan C-32A'ya gizlice geçti.İran kaynaklı güvenilir bir suikast tehdidinin operasyonun hazırlanmasına neden olduğu belirtildi. Tehdidin, Trump'ın Türkiye'den ayrılışı sırasında uçağının hedef alınabileceğine ilişkin istihbarat üzerine gündeme geldiği aktarıldı.Catering aracıyla uçak değiştirdiTrump'ın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kameraların önünde eski Air Force One'a bindiği, ancak dakikalar sonra havalimanlarında yemek ve malzeme taşımak için kullanılan bir catering aracının yardımıyla uçaktan gizlice çıkarıldığı öne sürüldü.Washington Post'un incelediği görüntülere göre catering aracının konteyner bölümü, Air Force One'ın diğer tarafındaki kapıya kadar hidrolik sistemle yükseltildi. Trump ve bazı yardımcılarının bu araç üzerinden uçaktan çıkarılarak yakındaki C-32A'ya götürüldüğü belirtildi.Bu sırada gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanları, Trump'ın eski Air Force One'da bulunduğuna inanmaya devam etti. Böylece söz konusu uçak, basın mensupları ve bazı çalışanlarla birlikte bir "şaşırtmaca" işlevi gördü.C-32A, Boeing 757'nin ABD hükümet yetkililerini taşımak üzere değiştirilmiş bir versiyonu. Uçak, gerektiğinde başkan veya başkan yardımcısını da taşıyabiliyor. Ancak bu görevlerde genellikle "Air Force One" veya "Air Force Two" çağrı kodları kullanılıyor.Yeri saatlerce gizlendiTrump'ın bulunduğu C-32A'nın İngiltere'ye uçuşu sırasında "Reach 18" çağrı kodunu kullandığı ve uçağın takip edilmesini sağlayan bazı sistemlerin kapatıldığı bildirildi.Uçuş takip verilerine göre Katar tarafından ABD'ye hediye edilen yeni Air Force One, 8 Temmuz'da İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'ne yerel saatle 18.26'da ulaştı. Trump'ın içinde olmadığı eski Air Force One ise daha sonra "AF1" çağrı kodunu kullanarak İngiltere'ye uçtu ve yaklaşık 22.29'da üsse indi.Trump'ın C-32A'dan eski Air Force One'a nasıl geçtiği ise netlik kazanmadı. Ancak başkan, İngiltere'ye ulaştıktan sonra kameraların önüne çıkarak eski Air Force One'dan indi. Ardından Katar'ın hediye ettiği yeni uçakla Washington'a hareket etti.Benzer yöntem daha önce de kullanılmışWashington Post, ABD başkanlarının ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldığı dönemlerde başkanın gerçek konumunu gizlemek için uçakların "şaşırtmaca" olarak kullanılmasının geçmişte de örnekleri bulunduğunu aktardı.Gazeteye göre Mart 2000'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın Pakistan ziyareti sırasında da benzer bir yöntem kullanılmıştı. Ayrıca son 30 yılda Air Force One'ın başkan için ciddi tehditlerin bulunduğu durumlarda şaşırtmaca olarak kullanıldığı başka örneklerin de bulunduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/vize-randevusu-sorusturmasi-6-ilde-49-gozalti-karari-1107911948.html

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