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Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında karar
Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında karar
Sputnik Türkiye
Galatasaray yönetiminin şikayeti üzerine gözaltına alınan gazeteci Burhan Can Terzi, adli kontrol olmadan serbest bırakıldı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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gözaltı
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Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yla anlaştığını öne süren gazeteci Burhan Can Terzi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Terzi, adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.
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galatasaray, türkiye, transfer, transfermarkt , haber, gazete, gözaltı
galatasaray, türkiye, transfer, transfermarkt , haber, gazete, gözaltı

Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında karar

18:41 10.08.2026
© Fotoğraf : Burhan Can Terzi sosyal medyaBurhan Can Terzi
Burhan Can Terzi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Fotoğraf : Burhan Can Terzi sosyal medya
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Galatasaray yönetiminin şikayeti üzerine gözaltına alınan gazeteci Burhan Can Terzi, adli kontrol olmadan serbest bırakıldı.
Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yla anlaştığını öne süren gazeteci Burhan Can Terzi hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Terzi, adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.
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