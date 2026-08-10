https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/gozaltina-alinmisti-gazeteci-burhan-can-terzi-hakkinda-karar-1107904678.html
Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında karar
Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında karar
Sputnik Türkiye
Galatasaray yönetiminin şikayeti üzerine gözaltına alınan gazeteci Burhan Can Terzi, adli kontrol olmadan serbest bırakıldı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T18:41+0300
2026-08-10T18:41+0300
2026-08-10T18:41+0300
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gazete
gözaltı
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Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yla anlaştığını öne süren gazeteci Burhan Can Terzi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Terzi, adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fatih-terimden-ibrahim-haciosmanogluna-gonderme-bazilarinin-varligi-makamindadir-1107903997.html
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galatasaray, türkiye, transfer, transfermarkt , haber, gazete, gözaltı
galatasaray, türkiye, transfer, transfermarkt , haber, gazete, gözaltı
Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında karar
Galatasaray yönetiminin şikayeti üzerine gözaltına alınan gazeteci Burhan Can Terzi, adli kontrol olmadan serbest bırakıldı.
Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yla anlaştığını öne süren gazeteci Burhan Can Terzi hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Terzi, adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.