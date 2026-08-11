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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iran-disisleri-bakani-arakci-hem-savasi-hem-diplomasiyi-kazandik-1107916823.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla başlayan savaşı kazandıklarını belirterek, çeşitli ülkelerin... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T12:22+0300
2026-08-11T12:22+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
abbas arakçi
donald trump
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşı kazandıklarını ve çeşitli ülkelerin yetkililerinin de bunu kendisine ifade ettiğini söyledi.İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Arakçi, İran Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen, savaşta hasar gören altyapının yeniden inşası için diplomasi ve sağlık alanlarındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptının imza töreninde konuştu.İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve "yenilmez bir güç" olduğunu gösterdiğini savunan Arakçi, çeşitli ülkelerin yetkililerinden İran'ın savaştaki tutumuna ilişkin benzer değerlendirmeler duyduğunu belirtti. Arakçi şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın başında İran'a "koşulsuz teslimiyet" çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Arakçi, "Koşulsuz teslimiyet diye mesaj yayımladı ve aynı düşman 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu" dedi.Arakçi, İran'ın diplomasi alanında da haklarını savunduğunu belirterek, "İran milleti diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdi. Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/israil-basini-lubnanin-guneyinde-hizbullaha-ait-operasyon-hucresi-hedef-alindi-1107912328.html
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abd, abbas arakçi, donald trump, i̇ran, i̇srail
abd, abbas arakçi, donald trump, i̇ran, i̇srail

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık

12:22 11.08.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla başlayan savaşı kazandıklarını belirterek, çeşitli ülkelerin yetkililerinin kendisine "hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız" dediğini aktardı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşı kazandıklarını ve çeşitli ülkelerin yetkililerinin de bunu kendisine ifade ettiğini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Arakçi, İran Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen, savaşta hasar gören altyapının yeniden inşası için diplomasi ve sağlık alanlarındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptının imza töreninde konuştu.
İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve "yenilmez bir güç" olduğunu gösterdiğini savunan Arakçi, çeşitli ülkelerin yetkililerinden İran'ın savaştaki tutumuna ilişkin benzer değerlendirmeler duyduğunu belirtti. Arakçi şu ifadeleri kullandı:

Diğer ülkelerin yetkililerinden, 'İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı' ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye böyle karşı koyacağını ve nihayetinde düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın başında İran'a "koşulsuz teslimiyet" çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Arakçi, "Koşulsuz teslimiyet diye mesaj yayımladı ve aynı düşman 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu" dedi.
Arakçi, İran'ın diplomasi alanında da haklarını savunduğunu belirterek, "İran milleti diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdi. Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail basını: Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait operasyon hücresi hedef alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İsrail basını: Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 'operasyon hücresi' hedef alındı
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