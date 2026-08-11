https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iran-disisleri-bakani-arakci-hem-savasi-hem-diplomasiyi-kazandik-1107916823.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla başlayan savaşı kazandıklarını belirterek, çeşitli ülkelerin... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T12:22+0300

2026-08-11T12:22+0300

2026-08-11T12:22+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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abbas arakçi

donald trump

i̇ran

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşı kazandıklarını ve çeşitli ülkelerin yetkililerinin de bunu kendisine ifade ettiğini söyledi.İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Arakçi, İran Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen, savaşta hasar gören altyapının yeniden inşası için diplomasi ve sağlık alanlarındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptının imza töreninde konuştu.İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve "yenilmez bir güç" olduğunu gösterdiğini savunan Arakçi, çeşitli ülkelerin yetkililerinden İran'ın savaştaki tutumuna ilişkin benzer değerlendirmeler duyduğunu belirtti. Arakçi şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın başında İran'a "koşulsuz teslimiyet" çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Arakçi, "Koşulsuz teslimiyet diye mesaj yayımladı ve aynı düşman 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu" dedi.Arakçi, İran'ın diplomasi alanında da haklarını savunduğunu belirterek, "İran milleti diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdi. Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

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abd, abbas arakçi, donald trump, i̇ran, i̇srail