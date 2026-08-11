https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/somalide-aclik-buyuyor-yardim-fonlari-yuzde-80den-fazla-dustu-1107926656.html

Somali’de açlık büyüyor: Yardım fonları yüzde 80’den fazla düştü

Somali’de açlık büyüyor: Yardım fonları yüzde 80’den fazla düştü

Sputnik Türkiye

Somali’de kuraklık ve gıda sıkıntısı çocukları giderek daha ağır etkiliyor. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Baidoa’daki araştırmasında her dört çocuktan birinin... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T18:48+0300

2026-08-11T18:48+0300

2026-08-11T18:48+0300

dünya

somali

sınır tanımayan doktorlar (msf)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

açlık

kıtlık

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Somali’de art arda başarısız geçen yağmur mevsimleri tarım alanlarını vurdu, hayvan kayıplarına yol açtı ve su kaynaklarını azalttı. Çatışmalar ve güvenlik sorunları da insanların gıda, sağlık hizmetleri ve insani yardıma erişimini zorlaştırdı. Somali hükümeti ve Birleşmiş Milletler, şubat ayında ülkede yaklaşık 6.5 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.Uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres-MSF), Somali’nin bazı bölgelerinde akut yetersiz beslenmeyle mücadele için sağlanan fonların bu yıl yüzde 80’den fazla azaldığını açıkladı.Her üç aileden biri günde tek öğünle yaşıyorSınır Tanımayan Doktorlar’ın temmuz ayında Baidoa’daki 14 kampta 888 haneyle gerçekleştirdiği araştırmada, her dört çocuktan birinin ağır yetersiz beslendiği belirlendi. Ailelerin üçte biri günde yalnızca bir öğünle yaşamını sürdürürken, günde üç öğün yemek yiyebilenlerin oranı sadece yüzde 2 olarak kaydedildi.Kuruluş, yılın başından bu yana Baidoa’da 5 yaşın altındaki 21 binden fazla çocuğu sağlık taramasından geçirdi. Çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde akut yetersiz beslenme tespit edildi. Bu durum ani kilo kaybına yol açabiliyor ve tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit edebiliyor.Birleşmiş Milletler verilerine göre 2026’nın ilk üç ayında Somali’de yarım milyondan fazla kişi yerinden edildi. Kuraklık bu hareketliliğin başlıca nedeni olurken, yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 85’ini kadınlar ve çocuklar oluşturdu.Yaşananlar, Somali’nin 2022’de kıtlığın eşiğine geldiği dönemin tekrarlanabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Ancak yardım kuruluşları, finansman eksikliğinin müdahale imkanlarını ciddi şekilde sınırladığını belirtiyor.Sınır Tanımayan Doktorlar’a göre Somali için bağışçılardan şu anda yaklaşık 300 milyon dolar kaynak bulunuyor. Benzer kuraklık koşullarının yaşandığı 2022’de ise bu rakam 2.2 milyar dolara ulaşmıştı.

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somali, sınır tanımayan doktorlar (msf), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık