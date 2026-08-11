https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/somalide-aclik-buyuyor-yardim-fonlari-yuzde-80den-fazla-dustu-1107926656.html
Somali’de açlık büyüyor: Yardım fonları yüzde 80’den fazla düştü
Somali’de açlık büyüyor: Yardım fonları yüzde 80’den fazla düştü
Sputnik Türkiye
Somali’de kuraklık ve gıda sıkıntısı çocukları giderek daha ağır etkiliyor. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Baidoa’daki araştırmasında her dört çocuktan birinin... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T18:48+0300
2026-08-11T18:48+0300
2026-08-11T18:48+0300
dünya
somali
sınır tanımayan doktorlar (msf)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
açlık
kıtlık
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Somali’de art arda başarısız geçen yağmur mevsimleri tarım alanlarını vurdu, hayvan kayıplarına yol açtı ve su kaynaklarını azalttı. Çatışmalar ve güvenlik sorunları da insanların gıda, sağlık hizmetleri ve insani yardıma erişimini zorlaştırdı. Somali hükümeti ve Birleşmiş Milletler, şubat ayında ülkede yaklaşık 6.5 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.Uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres-MSF), Somali’nin bazı bölgelerinde akut yetersiz beslenmeyle mücadele için sağlanan fonların bu yıl yüzde 80’den fazla azaldığını açıkladı.Her üç aileden biri günde tek öğünle yaşıyorSınır Tanımayan Doktorlar’ın temmuz ayında Baidoa’daki 14 kampta 888 haneyle gerçekleştirdiği araştırmada, her dört çocuktan birinin ağır yetersiz beslendiği belirlendi. Ailelerin üçte biri günde yalnızca bir öğünle yaşamını sürdürürken, günde üç öğün yemek yiyebilenlerin oranı sadece yüzde 2 olarak kaydedildi.Kuruluş, yılın başından bu yana Baidoa’da 5 yaşın altındaki 21 binden fazla çocuğu sağlık taramasından geçirdi. Çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde akut yetersiz beslenme tespit edildi. Bu durum ani kilo kaybına yol açabiliyor ve tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit edebiliyor.Birleşmiş Milletler verilerine göre 2026’nın ilk üç ayında Somali’de yarım milyondan fazla kişi yerinden edildi. Kuraklık bu hareketliliğin başlıca nedeni olurken, yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 85’ini kadınlar ve çocuklar oluşturdu.Yaşananlar, Somali’nin 2022’de kıtlığın eşiğine geldiği dönemin tekrarlanabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Ancak yardım kuruluşları, finansman eksikliğinin müdahale imkanlarını ciddi şekilde sınırladığını belirtiyor.Sınır Tanımayan Doktorlar’a göre Somali için bağışçılardan şu anda yaklaşık 300 milyon dolar kaynak bulunuyor. Benzer kuraklık koşullarının yaşandığı 2022’de ise bu rakam 2.2 milyar dolara ulaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/kolombiyadaki-74-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-169a-yukseldi-1107924567.html
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somali, sınır tanımayan doktorlar (msf), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık
somali, sınır tanımayan doktorlar (msf), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık
Somali’de açlık büyüyor: Yardım fonları yüzde 80’den fazla düştü
Somali’de kuraklık ve gıda sıkıntısı çocukları giderek daha ağır etkiliyor. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Baidoa’daki araştırmasında her dört çocuktan birinin ağır yetersiz beslendiği belirlenirken, ülkeye sağlanan yardım kaynaklarında büyük düşüş yaşandı.
Somali’de art arda başarısız geçen yağmur mevsimleri tarım alanlarını vurdu, hayvan kayıplarına yol açtı ve su kaynaklarını azalttı. Çatışmalar ve güvenlik sorunları da insanların gıda, sağlık hizmetleri ve insani yardıma erişimini zorlaştırdı. Somali hükümeti ve Birleşmiş Milletler, şubat ayında ülkede yaklaşık 6.5 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.
Uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres-MSF), Somali’nin bazı bölgelerinde akut yetersiz beslenmeyle mücadele için sağlanan fonların bu yıl yüzde 80’den fazla azaldığını açıkladı.
MSF Sağlık Danışmanı Mitchell Sangma
, ABD’nin ülkedeki yardım kuruluşlarına geçen yıl sağladığı 70 milyon dolarlık desteğin bu yıl tamamen kesildiğini
söyledi. Diğer Batılı bağışçıların da finansmanı azalttığı belirtildi. Sangma
, "Bu yıl 22 bin beslenme vakasını tedaviye aldık; bu sayı geçen yıla göre yüzde 80’den fazla arttı. Müdahalenin büyük ölçüde artırılması gerekirken bağışçı desteğinin azaldığını görüyoruz"
dedi.
Her üç aileden biri günde tek öğünle yaşıyor
Sınır Tanımayan Doktorlar’ın temmuz ayında Baidoa’daki 14 kampta 888 haneyle gerçekleştirdiği araştırmada, her dört çocuktan birinin ağır yetersiz beslendiği belirlendi. Ailelerin üçte biri günde yalnızca bir öğünle yaşamını sürdürürken, günde üç öğün yemek yiyebilenlerin oranı sadece yüzde 2 olarak kaydedildi.
Kuruluş, yılın başından bu yana Baidoa’da 5 yaşın altındaki 21 binden fazla çocuğu sağlık taramasından geçirdi. Çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde akut yetersiz beslenme tespit edildi. Bu durum ani kilo kaybına yol açabiliyor ve tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit edebiliyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre 2026’nın ilk üç ayında Somali’de yarım milyondan fazla kişi yerinden edildi. Kuraklık bu hareketliliğin başlıca nedeni olurken, yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 85’ini kadınlar ve çocuklar oluşturdu.
Yaşananlar, Somali’nin 2022’de kıtlığın eşiğine geldiği dönemin tekrarlanabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Ancak yardım kuruluşları, finansman eksikliğinin müdahale imkanlarını ciddi şekilde sınırladığını belirtiyor.
Sınır Tanımayan Doktorlar’a göre Somali için bağışçılardan şu anda yaklaşık 300 milyon dolar kaynak bulunuyor. Benzer kuraklık koşullarının yaşandığı 2022’de ise bu rakam 2.2 milyar dolara ulaşmıştı.
MSF Somali Proje Koordinatörü Allara Ali
, "Dünya harekete geçmek için kıtlık ilanını bekleyemez. Can kayıplarını önlemek için şimdi harekete geçilmeli"
dedi.