https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/sile-belediyesi-iddianamesi-tamamlandi-ozgur-kabadayi-icin-92-yil-hapis-istendi-1107922566.html

Şile Belediyesi iddianamesi tamamlandı: Özgür Kabadayı için 92 yıl hapis istendi

Şile Belediyesi iddianamesi tamamlandı: Özgür Kabadayı için 92 yıl hapis istendi

Sputnik Türkiye

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis cezası... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T15:22+0300

2026-08-11T15:22+0300

2026-08-11T15:22+0300

türki̇ye

özgür kabadayı

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

şile

iddianame

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Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, görevden alınan eski Belediye Başkanı Özgür Karadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Farklı suçlardan 92 yıla kadar hapsi talep edildiİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı olması nedeniyle bütün eylemlerden cezalandırılması istendiİddianamede, Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istenen iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-3-ilce-belediyesi-ak-partiye-gecti-1107714053.html

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