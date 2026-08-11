https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/sile-belediyesi-iddianamesi-tamamlandi-ozgur-kabadayi-icin-92-yil-hapis-istendi-1107922566.html
Şile Belediyesi iddianamesi tamamlandı: Özgür Kabadayı için 92 yıl hapis istendi
Şile Belediyesi iddianamesi tamamlandı: Özgür Kabadayı için 92 yıl hapis istendi
Sputnik Türkiye
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis cezası... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T15:22+0300
2026-08-11T15:22+0300
2026-08-11T15:22+0300
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özgür kabadayı
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
şile
iddianame
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Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, görevden alınan eski Belediye Başkanı Özgür Karadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Farklı suçlardan 92 yıla kadar hapsi talep edildiİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı olması nedeniyle bütün eylemlerden cezalandırılması istendiİddianamede, Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istenen iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-3-ilce-belediyesi-ak-partiye-gecti-1107714053.html
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özgür kabadayı, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, şile, iddianame
özgür kabadayı, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, şile, iddianame
Şile Belediyesi iddianamesi tamamlandı: Özgür Kabadayı için 92 yıl hapis istendi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis cezası istendi.
Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, görevden alınan eski Belediye Başkanı Özgür Karadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istendi.
Farklı suçlardan 92 yıla kadar hapsi talep edildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.
Örgüt elebaşı olması nedeniyle bütün eylemlerden cezalandırılması istendi
İddianamede, Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istenen iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.