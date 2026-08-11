https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/batida-rusya-panigi-uoknin-karari-avrupa-elitlerini-koseye-sikistirdi-1107915919.html

Batı'da ‘Rusya’ paniği: UOK’nin kararı Avrupa elitlerini köşeye sıkıştırdı

Batı'da ‘Rusya’ paniği: UOK’nin kararı Avrupa elitlerini köşeye sıkıştırdı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (UOK) Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırma kararı, AB bürokratlarında büyük bir panik yarattı. Rusya Dış İstihbarat... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T11:43+0300

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spor

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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

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olimpiyat komitesi

uluslarası olimpiyat komitesi

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SVR tarafından yapılan açıklamada, UOK’un, Rusya Olimpiyat Komitesi ve Rus sporcular üzerindeki yaptırımları kaldırma kararının Avrupa elitleri arasında derin bir endişe ve paniğe yol açtığı bildirildi.Açıklamaya göre, Avrupa Birliği yetkilileri, Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na kendi ulusal bayrakları ve milli marşlarıyla tam katılım sağlama ihtimali karşısında adeta şok yaşamış durumda. Brüksel ve AB başkentlerinde yükselen tepkiler, UOK'nin bu adımının Batı'nın yıllardır Rusya'yı dünya sporundan izole etmek için harcadığı çabaları boşa çıkardığını gözler önüne seriyor.Batı'dan yeni bir karalama kampanyası hazırlığıRusya’yı engellemek için her yolu mubah gören AB yönetiminin, Rusya’nın büyük bir spor gücü konumundaki konumunu sarsmak amacıyla yeni bir propaganda dalgası başlatmaya hazırlandığı vurgulandı. Olimpiyat hareketinin “Avrupalı mezar kazıcılarının”, Moskova'ya karşı yapıcı tutum sergileyen ülkelere ve spor federasyonlarına baskı kurarak UOK'nin apolitik kararını sabote etmeye çalışacağı ifade edildi.Totaliter zihniyet iş başında: UOK'ni finansal baskıyla tehdit ediyorlarSVR, Avrupa bloğunun spora siyaset bulaştırma ısrarının vardığı boyuta dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:Batı'nın tüm engelleme girişimlerine rağmen, Rus sporcuların uluslararası arenaya görkemli dönüşü karşısında AB'nin çaresiz kaldığı değerlendirmesi yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/rus-ordusu-ukraynada-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesislerini-vurdu-1107913694.html

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ukrayna krizi, batı, avrupa, avrupa birliği, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, olimpiyat komitesi, uluslarası olimpiyat komitesi, yaptırım