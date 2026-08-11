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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/rus-ordusu-ukraynada-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesislerini-vurdu-1107913694.html
Rus ordusu, Ukrayna’da askeri sanayi ve lojistik tesislerini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’da askeri sanayi ve lojistik tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Zaporojye kentlerindeki askeri sanayi tesisleri ile lojistik merkezlerine yönelik yüksek... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T10:33+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirilen saldırılarda hedeflenen noktaların başarıyla vurulduğu kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre hedef alınan başlıca tesisler şunlar oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ukrayna-yardimlari-abd-stoklarini-eritti-javelin-icin-en-az-6-yil-beklenecek-1107911787.html
rusya
ukrayna
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rusya, ukrayna, kiev, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusu, Ukrayna’da askeri sanayi ve lojistik tesislerini vurdu

10:33 11.08.2026 (güncellendi: 10:39 11.08.2026)
© AP Photo / LIBKOSUkrayna yangın itfaiye
Ukrayna yangın itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AP Photo / LIBKOS
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Zaporojye kentlerindeki askeri sanayi tesisleri ile lojistik merkezlerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirilen saldırılarda hedeflenen noktaların başarıyla vurulduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre hedef alınan başlıca tesisler şunlar oldu:
Kiev’deki ‘Novaya Poçta’ Terminali: Bu tesiste, çift kullanımlı ürünlerin yanı sıra insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan parçaların depolandığı ve dağıtıldığı belirtildi.
‘Kiev-3’ Lojistik Merkezi (‘Sun Park’ Ofis ve Depo Kompleksi): Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alana sahip olan ve saldırı amaçlı İHA'ların depolanması için kullanıldığı ifade edilen tesis.
Zaporojye Metalürji Fabrikası (‘Zaporojstal’): Ukrayna ordusunun askeri araç zırhları ve tahkimat yapımı için kullandığı sac levha üretimini gerçekleştiren tesis.
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