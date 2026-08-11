Rus ordusu, Ukrayna’da askeri sanayi ve lojistik tesislerini vurdu

Bu tesiste, çift kullanımlı ürünlerin yanı sıra insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan parçaların depolandığı ve dağıtıldığı belirtildi.

(‘Sun Park’ Ofis ve Depo Kompleksi): Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alana sahip olan ve saldırı amaçlı İHA'ların depolanması için kullanıldığı ifade edilen tesis.